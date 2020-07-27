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美中外交戰再升級 美駐成都領館27日閉館 中方人員接管

世界日報 / 記者羅印冲／綜合報導

中國官方新華社27日引述外交部表示，27日上午10時，按照中方要求，美國駐成都總領館閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。美方當天上午也確認已關閉該總領館。

中國要求關閉美國駐成都總領事館，27日上午10時是最後限期。成都美領館在當天早上6時18分將美國國旗徐徐降下。在此前後，館內車輛陸續駛出，亦有人員從領館攜帶行李自行離開。《華爾街日報》引述知情人士說，領事館的美國外交官被中方要求在30天內離開中國。中美外交戰勢再升級。

北京宣布關閉美國駐成都總領事館後，館區成各界焦點。據「澎湃新聞」報導，26日搬家公司車輛頻繁進入美領事館，眾多媒體在道路對面架起採訪設備，關注領事館內的一舉一動。成都警方在美領館外加強警戒，並封鎖附近道路。不過，警方允許民眾在領館對面拍照和拍攝影片，但時間不能太久。

同時，該館區也成為網紅打卡地，中國許多民眾特地前來拍照，還有人在現場拍攝影片並高唱「大中國」，因影響道路通暢，被警方勸離。前來圍觀的，除了成都市民，不乏從外地人趕來「見證」重大事件民眾。附近辦忙辦理簽證和從事美洲旅遊的旅行社，在疫情和閉館的雙重打擊下，門可羅雀。

工人26日動手拆除了美領事館牆上的徽標門匾。

中共官方喉舌中央電視台在領館外開啟網絡直播。中國官方「環球時報」總編輯胡錫進此前稱，按照外交對等原則，中方也給了美方72小時實施關閉。中方是北京時間24日上午10時通知美方這一決定，作為美方關閉中國駐休士頓總領事館的反制措施。

中國外交部發言人汪文斌此前指出，「美駐成都總領事館人員從事與其身分不相符活動，干涉中國內政，損害中國安全利益」。被問及美方是否被要求三天內關閉駐成都總領事館時，汪文斌回應說，「外交是講對等的」。

根據中方的對等要求，成都美領館同樣只有72小時的撤館時間，27日上午10時必須關館。

連日來美國駐成都總領事館外保安嚴密，有公安及便衣駐守，領事館一側的人行道、門前道路都被圍起來，不准其他車輛駛入領事館所在街道。

美中關係 外交部 北京 公安 胡錫進 國安 簽證

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