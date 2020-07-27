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貿談轉折點？ 美中代表傳8月會面

世界日報 / 編譯陳韋廷／綜合26日電

香港「南華早報」引述一名匿名知情人士報導，中國貿易談判團隊負責人、國務院副總理劉鶴與美方團隊共同領導人、貿易代表賴海哲可望在8月舉行正式會談，評估雙方履行中美第一階段貿易協議的情況。

報導說，雖然中國過去幾個月已大幅提高採購美國農產品數量，但因新冠病毒疫情等因素，中方採購量距離貿易協議中承諾的數量仍有一段距離。分析家說，近來美中相互關閉對方領事館，加上其他爭端，可能破壞雙方在貿易方面的任何進展。

中美第一階段貿易協議在1月15日簽署後一個月生效，協議中規定雙方高層組成的貿易框架小組，每半年應舉行一次會談。

知情人士透露，此次會議將是「一個重要的轉折點」，讓雙方得以評估協議進展。但這名人士也說，若美中緊張關係導致此時會談意願不高，雙方可能會同意，賴海哲與劉鶴5月8日的電話會議，即已滿足貿易協議中每半年會談一次的條款。

今年以來，中美關係急速惡化，雙方爭端包括新冠病毒起源、貿易、香港、新疆、南海與意識形態等一系列問題。

川普總統雖在年初吹噓自己在首階段協議中取得的成就，但近來態度改變。他23日在白宮記者會上說，雖然中國近來單日採購美國玉米數量破紀錄，也買了很多大豆，「但這份貿易協議現在對我的意義，已不如當初達成時」。

一位匿名的北京政府顧問也認為，由於美中關係不佳，新一輪貿易談判不太可能進行，「貿易議題在中美關係已失去分量」，但他透露，中國經貿相關單位23日仍開會討論了一系列問題，包括如何增加從美國的進口量，「我們已經盡力買了，所以任何追加採購會有困難」。

美中貿易全國委員會副會長彭捷寧表示，保持首階段協議動能「比以往任何時候都更重要」，並指中國今年在進一步向美企開放金融市場上有所進展。

獨立研究公司Plenum分析師說：「談比不談好，儘管可能只被當成例行公事。」

美中關係

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