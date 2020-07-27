回美避疫提「納粹」 成都總領事台灣妻被罵間諜

中美相互關停領館對峙之際，美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）的妻子、台灣美食作家莊祖宜的微博意外湧入大批中國大陸網民留言，有網民為她打氣，也有謾罵斥其為「間諜」；而她日前一篇文章提到「猶太人躲納粹」也被揭出，招致非議。

中央社報導，林傑偉原任期只到7月，但因故留守成都。他和妻子莊祖宜育有兩子，年初因新冠肺炎疫情，莊祖宜帶著兩個兒子返回美國，一家相隔兩地。

莊祖宜時常在微博流露對成都的喜愛，並分享新菜色，擁有58萬粉絲。

北京24日下令美國關閉駐成都總領事館，莊祖宜的友人與讀者紛紛到她的微博留言，恭喜得以全家團聚。然而，莊祖宜在21日發出最後一篇貼文後，就沒有再更新微博。

莊祖宜在21日的貼文寫道：「本來興高采烈的期待這個周末終於能全家團聚，結果昨天接到大使的電話，說需要Jim繼續待下去，說不準多久，要我多擔待。孩子一個大哭，一個生氣砸東西，而我們憤怒和失望又有什麼用呢？」

對此，不少網民留言指斥莊祖宜為間諜、精神貴婦，「你感覺自己有多慘，那我們在休士頓的外交人員就有多慘，而且這一切不是我們先發動的」。

另外，莊祖宜曾於7月1日發表一段微博，描述2月時，她與兩個孩子因疫情緊急撤回美國的情況。「我曾經一閃念，試想二戰前猶太人為了躲納粹而離開家是否就像這樣。」

有網民認為，「猶太人躲納粹」的類比，實在是惡意滿滿；更有網民大嗆「滾滾滾，少在這邊矯情了」。

觀察者網報導，甚至有網民攻擊莊不會當媽媽，所以孩子遇到問題只會大哭砸東西，「一定是因為妳的基因裡有納粹的成分」。

但也有不少網民仗義執言，「這個微博是不談政治的，為何要在這裡留下污言穢語。」另有網民形容她的微博被惡毒謾罵是「文明之恥」，還有人說，莊祖宜「『踩』了多個雷：台灣人、嫁外國人的女性、美國官員家屬、全球化生活的精英。」

據悉，莊祖宜是台灣知名聲樂家范宇文的女兒。范宇文曾於1998年在中國大陸央視春晚節目演唱「我愛你中國」，許多支持莊祖宜的網民也以此來反擊針對其身分的批評。