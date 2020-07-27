快訊

威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

回美避疫提「納粹」 成都總領事台灣妻被罵間諜

世界日報 / 中國新聞組╱北京27日電
美國駐成都總領事林杰偉的妻子莊祖宜(左)近日引發爭議。 圖／取材自臉書
美國駐成都總領事林杰偉的妻子莊祖宜(左)近日引發爭議。 圖／取材自臉書

中美相互關停領館對峙之際，美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）的妻子、台灣美食作家莊祖宜的微博意外湧入大批中國大陸網民留言，有網民為她打氣，也有謾罵斥其為「間諜」；而她日前一篇文章提到「猶太人躲納粹」也被揭出，招致非議。

中央社報導，林傑偉原任期只到7月，但因故留守成都。他和妻子莊祖宜育有兩子，年初因新冠肺炎疫情，莊祖宜帶著兩個兒子返回美國，一家相隔兩地。

莊祖宜時常在微博流露對成都的喜愛，並分享新菜色，擁有58萬粉絲。

北京24日下令美國關閉駐成都總領事館，莊祖宜的友人與讀者紛紛到她的微博留言，恭喜得以全家團聚。然而，莊祖宜在21日發出最後一篇貼文後，就沒有再更新微博。

莊祖宜在21日的貼文寫道：「本來興高采烈的期待這個周末終於能全家團聚，結果昨天接到大使的電話，說需要Jim繼續待下去，說不準多久，要我多擔待。孩子一個大哭，一個生氣砸東西，而我們憤怒和失望又有什麼用呢？」

對此，不少網民留言指斥莊祖宜為間諜、精神貴婦，「你感覺自己有多慘，那我們在休士頓的外交人員就有多慘，而且這一切不是我們先發動的」。

另外，莊祖宜曾於7月1日發表一段微博，描述2月時，她與兩個孩子因疫情緊急撤回美國的情況。「我曾經一閃念，試想二戰前猶太人為了躲納粹而離開家是否就像這樣。」

有網民認為，「猶太人躲納粹」的類比，實在是惡意滿滿；更有網民大嗆「滾滾滾，少在這邊矯情了」。

觀察者網報導，甚至有網民攻擊莊不會當媽媽，所以孩子遇到問題只會大哭砸東西，「一定是因為妳的基因裡有納粹的成分」。

但也有不少網民仗義執言，「這個微博是不談政治的，為何要在這裡留下污言穢語。」另有網民形容她的微博被惡毒謾罵是「文明之恥」，還有人說，莊祖宜「『踩』了多個雷：台灣人、嫁外國人的女性、美國官員家屬、全球化生活的精英。」

據悉，莊祖宜是台灣知名聲樂家范宇文的女兒。范宇文曾於1998年在中國大陸央視春晚節目演唱「我愛你中國」，許多支持莊祖宜的網民也以此來反擊針對其身分的批評。

莊祖宜臉書貼文引發部分網友反感。 圖／擷自莊祖宜臉書
莊祖宜臉書貼文引發部分網友反感。 圖／擷自莊祖宜臉書

美中關係 納粹

延伸閱讀

在鄉民的圍觀中撤退：美國駐成都領事館撤收降旗，中國官員入駐

環時總編補一槍爆：美領館解雇成都當地僱員補償不足

中媒：美駐成都總領事館降旗

美駐成都總領館今關閉 外交戰再升級

相關新聞

華府下張牌是什麼？陸學者：美台「建交」就是向陸宣戰

中美互關領事館，外交戰升級。大陸官方鷹派媒體環球時報稱，既然這屆美國政府執意要把激化與中國的戰略和意識形態對抗作為其政治...

影／閉館倒數 美駐成都總領事館今晨降下美國國旗

今晨6時許，美國駐成都總領事館降下美國國旗。距7月24日10時正式下達72小時閉館通知已進入倒數階段，目前領事館周邊已全...

鄉民圍觀下撤退！美駐成都領事館收了，中國官員入駐

「在連續72小時的晝夜直播中，美國駐成都領事館正式降下了星條旗...」美中外交戰的互關對方領事領事館衝突，27日清早進入了事件首階段的尾聲。被中國政府以「外交報復」為名，勒令撤館的美國駐成都領事館，已於周一上午6點降下星條旗離去，館內的文件、設備與領事標牌，也都在周末的緊急趕工中拆除撤收。過程中，中方為報復「休士頓撤館之辱」，特意安排了各方官媒日夜直播；成都領館周邊，亦成為市民放鞭炮、唱國歌與揮舞國旗及反美旗幟...等「外交戰觀光」的特殊景點。美國的駐中使節團透露，成都領事團的美方官員還會在四川滯留一陣，處理館內超過150名中國職員的解聘談判，但短期內成都領事館無重啟可能，美中對抗亦還有增溫的空間。

環時總編補一槍爆：美領館解雇成都當地僱員補償不足

美國駐成都總領館按中方要求應於今天上午關閉，隨後大陸環球時報總編輯胡錫進在微博發文爆料說：「據老胡了解，該領館有一批中方僱員，美方突然解僱他們應當依法依承諾給予補償，但是美方給予其中一些人的補償不足，令他們不滿。」

如何跟中國打交道？西方國家還在尋找新途徑

要跟中國大陸打交道之複雜，幾乎能夠編出一本詞典，包括交往、圍堵、對抗、約束，甚至遏制─交往。

貿談轉折點？ 美中代表傳8月會面

香港「南華早報」引述一名匿名知情人士報導，中國貿易談判團隊負責人、國務院副總理劉鶴與美方團隊共同領導人、貿易代表賴海哲可望在8月舉行正式會談，評估雙方履行中美第一階段貿易協議的情況。

回美避疫提「納粹」 成都總領事台灣妻被罵間諜

中美相互關停領館對峙之際，美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）的妻子、台灣美食作家莊祖宜的微博意外湧入大批中國大陸網民留言，有網民為她打氣，也有謾罵斥其為「間諜」；而她日前一篇文章提到「猶太人躲納粹」也被揭出，招致非議。

美智庫：比起華為 TikTok可能更難應付

美中對峙加劇，科技制裁恐踢鐵板，美國智庫認為，比起對大陸電信設備製造商華為的禁止令措施，美國考慮封殺短影片平台TikTo...

凸顯美硬闖領館 陸外交部軍控司：中方是光明正大接管

27日上午10時，按照中方要求，美國駐成都總領館閉館。據大陸外交部官網證實，中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。

大陸外交部證實：美駐成都總領館閉館 由中方接管

大陸外交部官網發布消息證實，今日上午10時，按照中方要求，美國駐成都總領館閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。

中媒：美駐成都總領事館降旗

美國駐成都總領事館今天降下美國國旗；數天前，北京當局下令館方關閉，以報復華府關閉中國駐休士頓總領事館。

北京瞭望／中美交惡…決策抉擇

星期天下午，北京有個第2季宏觀經濟形勢分析會，這會主辦者是華夏供給經濟學研究院、北京民營經濟促進會共同主辦，所以分析會的...

熱門新聞

華府下張牌是什麼？陸學者：美台「建交」就是向陸宣戰

選前再撒幣！庫德洛：將再發1200美元 延長暫停驅逐令

不爽遭逼分手華為！英媒爆強生政府巴不得川普輸給拜登

衛報：美欲聯合各國抗陸 恐因「美國優先」泡湯

民調下跌盟友又不挺 川普防疫態度急速髮夾彎

抗疫政策髮夾彎／川普民調跌 盟友拒挺紛捅刀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。