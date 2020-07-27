北京瞭望／中美交惡…決策抉擇

星期天下午，北京有個第2季宏觀經濟形勢分析會，這會主辦者是華夏供給經濟學研究院、北京民營經濟促進會共同主辦，所以分析會的雙主題就容易理解了，一是要講推進市場化改革，一是倡導民營經濟新發展。

這雙主題都緊扣中國經濟走勢中問題，所以15個主講者的宏論都值得聽，但有人會特別留意，要聽魏加寧講什麼，因為他的主題演講題目也挺動人，是《當前面臨的兩個重大選擇》。

魏加寧是國務院發展研究中心宏觀部研究員，是所謂頂級智庫的當紅智囊。他研究的範圍也當紅，是宏觀、金融、危機管理。訪問國務院發展研究中心副主任孫尚清，見過魏加寧，那時他是孫先生秘書，知道他「在旗」，即是北京滿族人，愛乾淨，講究禮數。

關注魏加寧這次演講，不見得真想明白中國經濟目前面臨的兩個重大選擇，而是因為聽到說老左派們很火大，想要或者說正在組織圍攻魏加寧，是因為魏加寧剛有一篇近六千字長文在經濟界乃至政圈中廣為傳播，還被定位為「關於當前中美關係，至今寫得最好的文章」。

不過寫這種文章要想寫得最好，得有勇氣。中國都關心但沒多少人出來講中美關係，最流行的「四大戰狼」，即環球時報的胡鍚進、人民大學的金燦榮、復旦大學張維為、空軍退役少將喬良。所以魏加寧會撰長文談中美關係，經濟學家中人都有些意外。

中美關係的言論上，意外的事很多，就在星期天政圈中也有傳說，前副外長傅瑩也有「新的判斷和期望」，簡單來說，一是自己要想清楚，二是要跟美方討論清楚。那內中意涵，又要討論半天，應需要拿到真實全文才敢說懂。

回到魏加寧的文章，其層次感相當清晰，一上來先講認識中美關係，要弄明白的四個誤區，接下來講中美之間有三個層次的博弈，是說中美博弈，表層是貿易之爭，中層是老大之爭，深層是體制之爭。

此論有點精彩，因為貿易之爭講爛了，老大之爭說得太多了，體制之爭美國國卿最近挑得很明，但北京這邊沒人敢提。而比較有意義的，是每一層次他都深入來分析，比如貿易之爭，引了日本故事，八十年代台灣的經驗來分析求證。

到老大之爭這一層，他也是直話直說，說要和美國平起平坐，平起平坐沒有問題，問題是如何平起平坐？是對抗，還是合作？對抗的話，是打熱戰還是冷戰？打熱戰？當初美蘇之間為什麼要打冷戰？就是因為有了核武器以後，熱戰打不起了。

如果兩個核大國之間爆發核戰爭，現有的核武器足以把地球毀滅幾遍，誰能夠承擔得起這個責任？如果打冷戰，那麼新的冷戰和上次冷戰最大的區別就是中蘇（俄）換位了，打冷戰明顯不合算。結論是熱戰打不起，冷戰不划算，那麼就只有合作。

重要的話都是最後才說，魏加寧最後最重的一段話，是說決策者首先要防止最惡情形—中美脫鉤。

那是因為他相信，作為決策者，首要任務不是追求最優，然後追求次優。而是應當首先防止最惡，防止最惡事態的發生。從中國國家利益的角度來講，當前最要防止的就是中美脫鉤。中美一旦脫鉤，早晚都會打起來。一旦打起來，中國的和平紅利就會消失。