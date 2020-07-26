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鷹派主導！美中關係步步瓦解 分析：目標是全面性競爭

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
中國駐休士頓總領館的人24日正將物品搬出。中方已完全撤離駐休士頓總領館。 美聯社
中國駐休士頓總領館的人24日正將物品搬出。中方已完全撤離駐休士頓總領館。 美聯社

美國和中國數十年來建立的政治、經濟和社會關係，在雙方均由最強硬的鷹派官員主導下，正在一步一步地瓦解；一個全新的對抗時代，已經設下了舞台。

紐約時報報導，隨著大選臨近，川普總統民調表現欠佳，他的國家安全官員最近幾周加大對中國的攻擊，以中國官員、外交官和高階主管為目標；知情人士說，此戰略強化了一項競選關鍵訊息：部分美國官員擔心川普會落敗，因此正試圖操控出一種不可逆轉的外交政策變化。

與此同時，中國領導人習近平也煽動了這場鬥爭，他為鞏固自身政治權力、打擊從新疆到香港的基本自由，不顧國際社會對中國日益專制的擔憂，強化了華府對中國的強硬態度。

紐時指出，此綜合效應，即使並非川普一貫的追求，但最後可能會成為川普任內留下的最重要外交政策遺產：全球兩個最大經濟體形成了根本上的戰略和意識形態對抗。

川普鷹派顧問的最終目標，就是與中國進行大範圍激烈競爭：無論明年由誰來領導美國，都該維持目前與中國共產黨的對抗和脅迫互動，他們稱此為「對等」。

國務卿龐培歐23日在演講中宣布，美中關係應建立在「不信任且應核實」的原則基礎上；還暗示，近半世紀前，尼克森總統對中國的交往政策，最終損害了美國利益。

「如果我們要擁有一個自由的21世紀，而不是習近平夢想的中國世紀，過去與中國的盲目交往是行不通的。」龐培歐說，「我們絕不能這樣繼續下去，也絕不能走回頭路。」

國務院命令中國在24日關閉休士頓中領館，中國隨後也命令美國關閉成都領事館報復；兩國關係再創新低，加速了螺旋式下沈。

歐巴馬政府時代國安會中國事務主任、現任布魯金斯研究院(Brookings Institution)主席哈斯(Ryan Hass)說，在川普之下，龐培歐和其他政府成員似乎有更大的目標，想將美中關係重新定位為全面系統性競爭，這種競爭狀態也不能被即將到來的美國大選結果扭轉，「因為，21世紀美國與地緣戰略競爭對手較勁時，此乃必要的立足條件。」

在北京，部分官員和分析家公開駁斥川普政府為了競選採取的許多政治性舉動，指責龐培歐和其他人提倡冷戰思維，好為川普連任加分。

不過，人們逐漸認識到，衝突的根源早已更加深化；中國方面一直懷疑美國永遠不會接受中國日益增長的經濟及軍事力量，或威權政治制度。

中國人民大學國際關係學系副教授成曉河說：「這不僅只是選舉方面的考量，也是中美之間固有矛盾自然升級的結果。」

美中關係

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