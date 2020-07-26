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香港、疫情、間諜…美中問題多 貿易協定反而穩定平靜

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合25日電

川普總統上台三年多來，美中大部分時間都是處於貿易戰，隨著兩國關係的日益緊張及升級，現在不少人發現，在今年1月簽署的貿易協定，反而是美中關係最穩定的部分。

兩國圍繞著新冠病毒、禁止中國電訊設備巨頭華為、新疆人權問題、港區國安法、南海主權爭議、間諜指控及至最新關閉中國駐休士頓總領館的舉動，都是兩國關係惡化升級的反映；然而長期以來美中關係中最有爭議的貿易問題，卻突然變得異常穩定。

當中最重要的原因是，兩國的貿易問題，是政治而非外交因素；川普政府和中國領導人為達成初步貿易協議，都投入了不少時間及政治資本，貿易協議中除了消除美國公司在中國開展業務的障礙外，更重要的是中國購買2000億元美國商品，主要來自農產品，這對於川普爭取連任至關重要。

隨著兩國緊張局勢再次上升，雙方似乎都認為，貿易協議破裂只會帶來更多損失。

一直有給川普政府提供意見的哈德森學院(Hudson Institute)中國問題專家白邦瑞(Michael Pillsbury)表示，極具諷刺意味的是，貿易已成為合作或穩定的領域。

他說，儘管貿易戰給兩國的公司帶來痛苦，但卻為美中關係提供了一個穩定的來；隨著貿易不再是摩擦的源頭，相反緊張關係蔓延到外交、國家安全和科技等問題上，使問題變得更具爭議性，更棘手。

地緣政治的緊張也在加劇，其中包括中印衝突、美國指中國在南海的主張「完全非法」，美國向中國與馬來西亞有爭議的水域派出兩艘軍艦以示武力。

北京大學國際關係學院教授賈慶國23日在國家新聞基金會(National Press Foundation)主辦的網上座談會上警告，中美雖未陷入新的冷戰，但正朝著這個方向而進。

賈慶國說，由於川普政府，(邁向冷戰的)速度得以加快。他指出，如果目前的勢頭繼續下去，兩國很可能會陷入冷戰甚至是激烈的戰爭。

前中國商務部官員、中國「全球化智庫」(CCG)副主席何偉文表示，相比而言，兩國在貿易問題上更穩定，更安靜，但有理由擔心未來，因為貿易關係需要一個平靜，穩定的政治環境。

北京對外經濟貿易大學中國世界貿易組織研究所所長屠新泉指出，中國會盡一切努力，保持與美國關係，中國從未計畫過全面針對美國的戰略，若川普以種種理由認為北京不履行協議，或許貿易戰會重新爆發。

美中關係

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