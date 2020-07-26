美中交惡！在中國的美企騎虎難下 無撤離計畫

美中關係惡化升級，陷於破裂邊緣，但處於美中敵對之間的美國企業，始終保持謹慎態度，特別是那些給政府官員點名羞辱批評向北京低頭的大企業。

美國商界一直密切留意包括國務卿龐培歐等官員的言論，但沒有即時採取撤離中國的行動，它們仍然希望華盛頓與北京能夠找到解決問題的方法。

中國市場研究集團(China Market Research Group)創始人(Shaun Rein)表示，總體上，美國公司是反對川普政府對中國的看法，它們在中國賺很多錢，不想離開，唯一要離開時就是找尋其他供應鏈。

無論龐培歐或是司法部長巴維理(William Barr)最近在攻擊中國的同時，向多家知名美國公司公開施加壓力，有針對性地攻擊與中國開展業務的美國公司。

他們的言論在美國商界引起了軒然大波，大企業的高管們，雖然普遍同意川普政府對中國政府運作方式的批評，但政府在沒有明確說明下一步行動的情況下，對商界作出攻擊是不公平的。

代表約220家在中國做生意企業的美中貿易全國委員會，傳訊總監巴里(Doug Barry)表示，「在許多問題上，美國商界公開及私下都是不同意中國政府的，然而始終希望美中可以和平解決分歧；為此，美國政府需要一個明智，全面的長期政策。」

目前美國商界擔心的是，川普政府大肆攻擊在中國做生意的企業，將會把商界推向美中緊張關係新前沿；新美國安全中心(Center for a New American Security)亞太安全計畫副研究員克里斯汀·李(Kristine Lee)質疑，如果美國真的與中國脫鉤，是否真能嚴厲打擊中國而不傷及美國公司？

事實是，美中貿易全國委員會最新調查發現，由於擔心美中關係惡化，商界已減慢在中國投資，利潤也在持續下跌。