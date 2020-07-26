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美方破門入休士頓中領館 中方會比照辦理嗎？

世界日報 / 記者呂佳蓉／綜合報導
中國外交部24日要求美國關閉駐成都總領事館，館方25日已移除正門口的館徽。 法新社
中國外交部24日要求美國關閉駐成都總領事館，館方25日已移除正門口的館徽。 法新社

美國聯邦官員24日強行破門進入中國駐休士頓總領事館後，中國外交部發言人汪文斌25日表示，休士頓中領館是外交領事館舍，也是中國的國家財產，依國際法美方不得侵犯；而美國駐成都總領事館人員25日也在緊鑼密鼓地撤離，閉館時中方是否也「比照辦理」，已引起關注。

汪文斌說，根據「維也納領事關係公約」和「中美領事條約」，美方不得以任何方式侵犯中國駐休士頓總領館館舍；對於美方強行進入中方休士頓總領館館舍的行徑，中方表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉，中方將就此作出正當和必要反應。

美領館打包 垃圾袋藏碎片文件

根據中方的對等要求，成都美領館同樣只有72小時的撤館時間，當地時間27日上午10時必須關館；美領館工作人員25日已拆下掛在美領館大門的美國國徽，人員來回收拾物品，車輛往來進出載著貨物。兩天來看熱鬧民眾有增無減，隔著一條馬路遠觀並拍照。由於人潮聚集眾多，警方出動鐵欄杆，將民眾與美領館隔出一條街的距離。

中方勒令成都美領館閉館當天，官媒央視即在美領館正對面大樓上方架起多架攝影機全程直播；許多外媒與其他中方媒體，也在外關注一舉一動。

25日一早，清潔工從成都美領館搬出超過十袋的黑色垃圾袋，其中一袋垃圾袋破裂散出一堆碎紙，估計是已成碎片的文件；據目擊者表示，工作人員不斷用手推車移走館內的物件，包含一個大型、空的鐵桶及多個行李箱。

央視全程直播 網民諷美領館改建成廁所

25日下午，有外交車輛與貨拉拉搬家公司的貨車進出美領館，一舉一動都被拍攝並上傳至微博，吸引許多網民觀看與留言。網上的留言激昂，有人批評美國是「紙老虎」，有人建議「把成都美領館改成公共廁所」。

休士頓中領館被要求閉館後，晚間曾發生火警，傳出這是中方為撤離而焚燒文件；中方關注成都美領館是否也會焚燒文件，因此警方在場戒備時配有滅火器，也有消防車在附近待命。

中駐美使館 代休士頓領館工作

中國駐美大使館發表聲明，稱美方單方面要求中方限時關閉駐休士頓總領館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則以及中美領事條約的有關規定，蓄意破壞中美關係，中方強烈譴責也堅決反對，敦促美方盡快撤銷有關錯誤決定。

聲明中說，美方此舉嚴重損害美南各州人民與中國的正常交流合作，和獲得中國政府領事服務的權利，完全不得人心。

中國駐美大使館表示，考慮美國南部各州與中國繼續開展交流合作的願望和需求，為解決美方無理行徑給美南各州與中國交往造成的實際困難，駐美使館將暫時代管駐休士頓總領館原承擔的工作，需要領事協助者，可與中國駐美使領館聯繫，或洽中國外交部領事保護與服務中心。

美中關係 大使館 外交部

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