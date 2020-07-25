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中美外交關係緊張！陸網友感慨：領館關了「時代變了」

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中美外交衝突影響，金融市場遭遇「黑色星期五」，亞洲股市自六個月高位回落，滬綜指午盤擴大跌幅至逾4%。圖／德國之聲中文網
中美外交衝突影響，金融市場遭遇「黑色星期五」，亞洲股市自六個月高位回落，滬綜指午盤擴大跌幅至逾4%。圖／德國之聲中文網

中方領事館人員在當地時間周五（7月24日）下午限期屆滿前離開。領館內的國旗和國徽被移除。

據美聯社報導，美國聯邦特工檢查了那些上了鎖的門，鎖匠在試圖打開其中一道門；領館外的街道上，一小群抗議者播放著批評中國政府的錄音。

中國駐休斯敦總領事蔡偉24日下午在其官網發表《致美南地區各界朋友的一封公開信》，其中表示，中國駐休斯敦總領館是中美建交後中方在美國開設的第一個總領館，「40多年來堅持致力於促進中美各界相互了解和各領域交流合作，美南地區對華合作是中美關係不可或缺的重要組成部分……中國政府與美南地區的雙邊交流不會停歇」。蔡偉說，「中美都是偉大的國家。中美建交41年的歷史表明，中美合則兩利，鬥則俱傷。中美關係的本質是互利共贏，雙方應致力於不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係」。

美方要求關閉中國駐休斯敦領事館的實際動機尚不明朗。美助理國務卿史迪威指責該領館有間諜行為。國務院發言人奧特加斯表示，要求閉館是為「保護美國知識產權和美國人的私人信息」。

中方則批評美方「蓄意損害兩國關係，單方面政治挑釁」，並於周五宣布，撤銷美國駐成都總領事館的設立和運行許可。中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上指出，「美駐成都總領館一些人員從事與其身份不符的活動，干涉中國內政，損害中國的安全利益，中方多次提出交涉，美方對此心知肚明」。

在成都，美國總領事館正被清空。據法新社報導，周六（7月25日）下午，三輛公司卡車來到美國領館所在地，記者看到起重機上的一名工人移走了領館正面的徽章，只剩下一面美國國旗迎風飄揚。周六早些時候，有清潔人員從領事館內部運出大袋大袋的垃圾，還有一些人員拉著手提箱、手推車等走出來。

據路透社報導，受中美外交衝突影響，金融市場遭遇「黑色星期五」，亞洲股市自六個月高位回落，滬綜指午盤擴大跌幅至逾4%。

「朋友們，時代真的變了」

在微博上，#中國關閉美國駐成都總領事館#和#美國關閉中國領館的真正原因#均是熱門話題，本周六分別有17億和近3億的閱讀。

很多人擔心中美對抗的模式會加劇，一些學者認為，中美正在進入「新冷戰時代」。

與此同時，一些中國網友不忘揶揄搞笑，建議將關閉的美國總領事館「直接裝修成火鍋店」，「預祝川建國老火鍋開業大酬賓」。一張微博上熱傳的圖片寫道，「問：為什麼關成都？答：因為成都說川普的人多」。

另一些網友則感慨「時代變了」、「世界注定和我們認識的不一樣了」。不少人貼出自己在美國駐成都總領事館外「見證歷史」的圖片，有人在領館附近唱紅歌，還有人放鞭炮（受到了警察干預）。

「九段棋手蔡菜子」寫道：「1999年，中國人是含著淚，在美國使領館前抗議。2020年，中國人是帶著笑，在美國使領館前合影。朋友們，時代真的變了。」

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本文章由德國之聲授權提供】

美中關係

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