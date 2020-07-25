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中美「關館」激戰 學者警告：小心南海擦槍走火

世界日報 / 中國新聞組／北京25日電
美國突然要求關閉中國駐休士頓總領館，引發北京報復，升高全球對中美關係的關注。 路透社
美國突然要求關閉中國駐休士頓總領館，引發北京報復，升高全球對中美關係的關注。 路透社

美國突然要求關閉中國駐休士頓總領館，引發北京報復，升高全球對中美關係的關注。新加坡中國問題學者鄭永年分析，這是美方精心算計過、可控的外交危機，但南海問題就不可控得多，仍要小心中美走向局部戰爭。中國學者則指出，美國總統川普正試圖透過製造美國國內分裂和國際對抗爭取支持，未來三個月將成為中美關係最具挑戰性的時期，有可能出現「高度不可預測性事件」。

中央社報導，人民日報旗下新媒體俠客島24日刊發對新加坡國立大學教授鄭永年的訪問，針對當前中美關係提出觀察分析。鄭永年說，過去30多年，美國對中國「接納」，希望中國變成美國所希望的國家，現在美國已經放棄這個念頭了。中美關係現在進入了一個全新階段。

「不要低估美國打壓中國的決心」

鄭永年表示，過去美國政府就算對中國打壓，仍在美國的「接觸政策」架構內；但去年，美國發布國家戰略報告，宣布中國是頭號競爭者、頭號敵人，「一旦美國對中國有了新的判斷，其對華政策必然發生質的變化」。他說，不要低估美國針對中國、打壓中國的決心。

對於美方為何選擇關閉中國駐美的領事館，鄭永年認為，這是精心算計過的。雖然是外交上的危機，但是可量化、可控，且美方認為可以達到其目的。他說，在美政府看來，關閉一個中國領事館，中國無非就是以牙還牙關閉一個美國領事館，後果可預計，「但是此舉達到的選舉效果呢？可以展示自己對中國的強硬態度，在基本盤中加分」。

相比之下，鄭永年說，南海問題就不可控得多。美國國防部長最近表示，願意到中國去談南海的問題，「就是因為在南海的不可控因素太多，容易發展成擦槍走火甚至是局部戰爭，這對於美國的壓力也很大」。

「美國在動員所有的反華因素」

他說，國與國之間關係的幾種形式包括政治、外交、戰爭等。現在中美的政治信任沒有了。外交上，美國關閉領事館，之前一句話、一個商量都沒有，從疫情發生以來的外交基本上沒有談判和接觸。至於會不會走向第三條路？「沒有人可以排除這個可能性」。

他說，美國現在是全盤棋。南海關聯台灣。邊境的中印衝突，美國明確表示支持印度。「美國在動員所有的反華因素」，在南海，不光是美國和中國對峙，澳州軍艦也來了，英國也說要派軍艦來。

他還引述哈佛大學榮譽教授傅高義（Ezra Vogel）日前表示，「不要輕易說美國不會為了台灣出兵」。一旦兩國發生衝突，哪怕是局部戰爭，就落入了戰爭邏輯，「那是一套不同於政治和外交的邏輯」。

另據環球時報報導，復旦大學美國問題專家沈逸24日受訪時表示，對等關閉成都領館的舉動，向美傳遞出清晰信號，即中國無意主動破壞中美關係，但對於美國的出格舉動，中方必會堅決反制。他強調，外交的第一核心原則即尊嚴對等。如果對方有動作而自身沒有，就會導致「一步退，步步退」的被動局面，對等反制是一件必須要做的事。

中央社報導，中國外交部長王毅昨日說，「中美關係目前面臨的困難完全是美方一手造成的」，中方仍希望與美方合作，「中國不會隨美方起舞，但也絕不容美方胡來」。

美中關係 南海

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