關成都領館…網民：別把火鍋祕方給偷走了

大陸外交部昨天通知美方關閉美駐成都總領事館後，大陸央視旋即自美國駐成都領事館正門對面的大樓上方架起多架攝影機，全程直播館內情況，並強調「裡面的人忙壞了」，共多達數千萬人觀看，不少網友紛紛叫好。

央視新聞昨天中午在美國駐成都總領事館正門等多個角度機位現場直播，畫面底部有中英文雙語，用大號字幕滾動播放「中方通知美方關閉美駐成都總領事館」等資訊。

大陸微博微信與各網站平台不斷轉播央視線上直播，收看人數不斷攀升，眾多網民和成都市民線上線下將成都美領館當成新的「打卡景點」，到了晚間人潮愈聚愈多，有人在領館門前放鞭炮祝賀。境外媒體則直接將鏡頭切入央視網路直播畫面，聚焦那扇緊閉的黑色大門周邊的一舉一動。

從央視畫面上看到，美國領事館正門緊閉，直播主畫面從屋頂上方切入，可見領事館主體建築及門口。院內，陸續有推著小推車的人員經過，大部分是空車出，滿車進。央視主播則稱：「館內工作人員非常忙碌，接二連三抱著東西進館」。

官媒的「雲」直播，引來「雲」圍觀，到下午三點已有二千萬人線上觀看直播。有評論稱，中方採取「反制措施」，讓社交平台評論區中許多大陸民眾都叫好，網友留言「全民監看美領館是否放火」、「別把火鍋祕方給偷走了」。也有大陸網友認為，「獨樂樂不如眾樂樂，不應只是國內民眾看得到」、「消防車已經到位，防止它們不慎失火」、「直播的鏡頭，位置恰到好處，不像是臨時找的，這恐怕是平時就沒少看！」「看到中國安全部門的人這麼可靠，我就放心了」。