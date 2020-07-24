美中全面脫鉤的時代已經到來？

美國國務卿蓬佩奧7月23日發表題為「共產中國與自由世界的未來」之演講時，引用了半個世紀前推動美中接觸的前總統尼克松(Richard Nixon)的話：「除非中國改變，否則世界不會安全。」

蓬佩奧認為，尼克松總統當時做出與中國接觸的決策固然是正確的，但是「與中國接觸近50年後，美國人現在取得了什麼成果？」 他認為，現狀就是中國沒有按照當年構想，在與西方接觸的過程中演變為自由民主社會。「自由國家重振了中國失敗的經濟，而北京卻反咬喂食給他的國際之手。」

美國國務卿的此番言論，被認為是推動美中加速脫鉤的又一舉措。就在本周，美國要求關閉中國駐休斯敦領事館；幾天後，中國也出台對等措施要求關閉美國駐成都領事館。

除了當前的領事館之爭，中美兩國還在南海、貿易、華為、技術掠奪、香港、新疆等諸多議題上存在爭執。在蓬佩奧周四發表演講前，美國國家安全顧問奧布萊恩(Bobert O'Brien)、聯邦調查局局長雷(Christopher Wray)、司法部長巴爾(Bill Barr)、國防部長埃斯珀(Mark Esper)也都在近期發表講話，強調來自中國的全方面威脅。

政治學者：存在「熱戰」風險

美國芝加哥大學的華裔政治學者楊大利在接受德國之聲采訪時指出，特朗普麾下官員近期一系列講話表明，美國已經將中國視作全方面的、全球性的競爭對手，「這其實也是特朗普2018年開始從貿易方面向中國施壓的原因。」 楊大利還認為，美中雙方現在走向對立，並不單純是美國的因素。「中國國力增強，影響力越來越大。中方提出的這些政策和高調的姿態與美方是否能夠融洽？如果不能，那就肯定有矛盾。」

紐約城市大學的華裔政治學教授夏明則對德國之聲表示，美中兩國之前都有一系列戰略誤判，「但是今後，如果中國不做出體制上的改變，世界將無法再與之共存；西方無法再假裝‘房間裡的大象’不存在」。

在周四的演講中，蓬佩奧也提到「我們必須以更具創造性而且更為強勢的方式引導中國做出改變，因為北京的所作所為威脅著我們的人民與我們的繁榮」。並且強調「不能像對待其他國家一樣，把中國當作一個正常的國家」，「如果自由世界不改變共產中國，共產中國肯定會改變我們。」

政治學者夏明指出，只要中國體制不接受普世價值、不在此基礎上實現多元化，接下來的歷史進程「要麼是中國倒退回所謂的‘內循環’式孤立、付出一定的代價，要麼就是國際社會和中國發生最後的‘熱戰’。」

寄希望於大選？

一些中國學者則認為，非但「熱戰」不會發生，「新冷戰」之風險也有望在今後幾個月大大縮小。中國國際關系學院的政治學者儲殷對美聯社表示，美國政界近期的對華政策轉向是因為「當初推動接觸中國的那些人，對中國經濟增長加強了中共執政合法性、沒能造成民主轉型之現實感到失望。」 儲殷認為，鑑於當前中美關系的結構性問題還受到了美國內政問題的一些干擾，因此「中國不會太把蓬佩奧的演講當回事」，這「不過是跛腳鴨最後的叫喚」。他暗示說，中國需要和「一個配得上大國地位的美國政治家對話」，「在動蕩的年代需要耐心」。

中國人民大學的美國事務專家時殷弘也對路透社表示，中方已經意識到特朗普在美國國內的執政基礎被削弱，「因此(與他對話的)價值已經降低。」

但是，倫敦大學亞非學院的中國政治專家曾銳生(Steven Tsang)在接受美聯社采訪時指出，目前，中美關系正在面臨結構性的轉變，這一趨勢即便特朗普連任失敗也依然很可能會延續。「對華強硬如今已經烙入了美國的體制之中。」

一名不願具名的中國官員也對路透社表示，中國當局已經不抱白宮易主就能讓中美關系回到「昔日好時光」之幻想，不過「中美關系不可能比現在更糟糕」。

曾任美國東亞事務助理國務卿的拉塞爾(Daniel Russel)也認同這一觀點，指出雖然中方不會指望拜登(Joe Biden)勝選就能扭轉大的趨勢，但至少可以和一個新的執政團隊展開對話。

拉塞爾並非拜登競選團隊的成員，但是路透社指出，其態度對拜登團隊的外交策略有著相當的影響力。目前，特朗普和拜登的競選團隊都互相指責對方"親中"。

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