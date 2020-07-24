中美交惡 台灣成「熱點」

就在美國強勢勒令關閉中國駐休斯頓領事館遭中方拒絕，後者宣布關閉美國駐成都領事館以及美國國務卿彭佩奧不斷向中國喊話，提出全球建立民主聯盟以改變中國共產黨威脅自由的說法時，美國參議院又通過了2021年財政年度國防預算授權法，許多內容直指台灣，並建議邀請台灣參與美國在環太平洋地區的軍事演習。

美國國防部最新公布的2021年度國防預算法草案所涉及資金已經達到了7405億美元的水平。根據美國彼得森基金會(Peter G Peterson Foundation)的計算，這一水平已經超過全球各國國防預算排榜行上其它排名在美國之後10個國家的總和。

美國參議院最新通過的國防預算法中，涉及台灣的內容體現在第1258和1259條。其中指出，台灣關系法以及美國1982年7月針對台灣推出的「六個保障」是美台關系的基礎。美國期望「台灣的未來將由和平手段決定」，任何通過和平以外的手段確定台灣未來的努力都是「對西太平洋地區和平與安全的威脅，也是美國的嚴重關切」。預算法指出：中華人民共和國對台灣日趨強硬和侵略性的行為，包括針對台灣的軍事行動不斷增加，有悖於未來和平解決台灣問題的期望。

美方在這份文件中表態稱：支持台灣通過跨國軍售，直接商業銷售和產業合作獲得國防裝備和服務，重點是支持台灣不對稱的防御戰略能力，包括反艦、海防、防甲、防空、海底戰爭、先進的指揮、控制、通信、計算機、情報、監視和偵察以及靈活的指揮和控制能力。同時，美國國會還將「確保及時審查和回應台灣對國防裝備和服務的要求。」

美方提出願意邀請台灣參與「環太平洋」軍事演習。並且美國將維持「抵抗任何可能危及安全以及台灣人民社會或經濟制度的武力或其它形式強制手段的能力」， 包括美國武裝部隊抵制中華人民共和國為迅速奪取對台控制權造成「既成事實」的行動能力。

疫情時代的決策及美中關系未來

同時，美國共和黨聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）於7月22日最新發布名為《疫情時代的決策及美中關系未來》的白皮書，對美國在新冠疫情後如何與中國共產黨當局打造中美關系提出了諸多建議。其中的核心建議內容包括國會應繼續為台灣和香港提供強有力的支持，同時支持整個印度洋太平洋地區以及中國及其領土內地區的普遍人權標准。

這份白皮書還提出，國會應促進加大對該國印度太平洋司令部的國防投資，以增強區域威懾力，增加美國擁有非對稱性優勢的領域。白皮書稱：中國人民解放軍海軍利用新冠大流行佔據頭條新聞，以及美國或法國海軍臨時缺席的狀況，於2020年4月讓遼寧號及其5艘戰鬥群艦隊穿越台灣海峽。與美國和其它同盟國試圖維持航海自由的努力相反，中國航母如此靠近台灣本地的航行是「故意彰顯武力」的做法。

台灣海峽的火藥味

如果將注意力轉移到美中嚴重外交沖突中，兩國軍方的實際做法，就更能聞到秀肌肉和火藥的味道。從今年7月開始，美中兩國軍方力量在南中國海海域頻頻現身。7月初，美國派遣「裡根」號和「尼米茲」號航母作戰群在南海開展雙航母演訓。之後不斷有美方偵察機靠近中國沿海地區。中方也不斷派出戰機予以反制，台灣方面抑有所反應。

據台灣「公視」網報道，7月24日清晨，台灣各地都有民眾目擊戰機戰機深夜緊急升空。報道援引當地軍事迷提供的消息稱，23日晚間至24日凌晨期間，中國軍機多次「侵犯台灣西南空域」，後遭台方戰機緊急升空驅離。但報道稱，台灣軍方對此既沒有否認也沒有證實，只是強調周邊情勢在其掌控之中。

同時中國7月1日在西沙海域與美方同時組織了軍事演習後，又於7月23日宣布將於兩天後開始在雷州半島以西海域組織實彈打靶。並警告稱「此次打靶覆蓋範圍廣、彈藥威力大，擅自出海被誤炸誤傷的危險極大。」

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