美控4名中國研究員簽證詐欺 FBI續審多名嫌犯

(德國之聲中文網) 在周三 (7月22日) 傳出一名被美國聯邦調查局控訴簽證詐欺的中國軍事科學家被認為藏匿於中國駐舊金山的領事館內後，美國司法部周四 (7月23日) 宣布起訴4名隱瞞與中國解放軍關系的中國研究員，其中包含因躲避於中國駐舊金山領事館而未能被逮補的唐娟 (音譯)。

美國司法部指控這四人企圖滲透美國機構，以藉此取得研發機密。與此同時，美國聯邦調查局在美國超過25個城市審問了多名被懷疑隱藏與中國解放軍關系的研究員，美國司法部認為簽證詐欺是中國為了要提升經濟獲利，將中國軍方人員派到美國大學去竊取研究與研發機密。

美國助理司法部長德梅爾斯 (John Demers) 在聲明中表示：「這是中國共產黨其中一種佔開放社會便宜，並藉此利用美國高教機構的方式。」

而關於中國軍事科學家唐娟隱瞞與中國解放軍關系到加州大學戴維斯分校出任研究員一案，加州大學戴維斯分校周四也發布聲明，表示該校醫學院已提供檢方他們所需要的訊息，並指出唐娟在該校的放射腫瘤系擔任研究員，而她的研究都是以實驗室的研究為主。該校表示她在6月底已離開學校。

遭起訴中軍事科學家藏於中駐舊金山領事館

美國網絡媒體Axios22日報導指出，一份7月20日的法院文件顯示，中國駐舊金山的領事館目前涉嫌窩藏一名被美國聯邦調查局控訴簽證詐欺的中國軍事科學家。

根據7月20日由舊金山地方法院發出的文件顯示，唐娟 (音譯：Tang Juan) 當初是以J-1簽證到美國加州大學戴維斯分校擔任研究員，資料顯示當初她在申請簽證時，她表明自己與中國解放軍無任何關系。

然而，美國聯邦調查局的調查結果發現，唐娟曾替隸屬於中國解放軍的空軍軍醫大學工作。在取得搜索令後，美國聯邦調查局搜索了她的住處，找到直接證據顯示她隸屬於中國解放軍。美國聯邦檢察官6月26日正式以簽證詐欺控訴唐娟。她則是在6月20日被美國聯邦調查局約談後，便躲入中國駐舊金山的領事館。

一名紐約州的職業律師向Axios表示，這起案件中非比尋常的一個點是中國的外交使館選擇協助一名因涉入竊取智慧產權相關案件而被美國聯邦檢察官起訴的被告。其他分析師也認為，在美中緊張關系因關閉休斯敦總領事館一事再次升高後，這起案件恐會使雙方關系雪上加霜。

特朗普：中國其他領事館也有被下令關閉的可能

在美國國務院周三以「保護美國智慧產權與美國人的私人資訊」來解釋為何下令關閉中國駐休斯敦總領事館後，美國總統特朗普在回應相關問題時表示，中國其他駐美外交使館也有被下令關閉的可能。

他說：「我們認為中國駐休斯敦的總領事館有火災，我想他們應該是在焚燒文件或是紙類，而他們這個舉動也讓我好奇那些文件內容為何。」

正在出訪丹麥的美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 也在事件發生後，再次指控中國竊取歐美智慧產權，表示此舉影響全球「數十萬個工作機會」。根據路透社報導，蓬佩奧並未詳談關閉中國領事館一事，但卻提起美國司法部周二起訴兩名中國人的案子，強調該二人被控參與網絡間諜行動長達十年，攻擊對象包括美國國防承包商丶新冠病毒研究員與全球數以百計的受害者。

蓬佩奧在記者會上表示：「如特朗普總統所說，真的『夠了』，我們不會允許這種事繼續發生。」

美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell) 也向《紐約時報》表示，中國軍方長期透過派遣學生到美國大學，借此推進其本身的作戰優勢，而中國駐休斯敦的總領事館是這類行動的中樞。

史達偉甚至指出，中國駐休斯敦的總領事與兩名外交官最近在休斯敦機場被逮到有可疑行為。中國駐華府大使館也於周四 (7月23日) 發布聲明，指控美國單方面要求中國關閉休斯敦總領事館一事已嚴重破壞國際法、國際關系的基本概念與中美兩國的雙邊領事協議。聲明寫道：「我們呼籲美國立即修正這個錯誤的決定，否則中國將采取合法的反制措施。」

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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