北京關閉美成都總領事館 中國休斯敦領事館續營運

(德國之聲中文網) 在美國下令要求中國關閉駐休斯敦總領事館的生效日，中國外交部做出回應，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立與運行許可，並要求該總領事館停止一切業務與活動。此前，美國已在周二要求中國周五關閉駐休斯敦總領事館，強調該舉動是為了保護美國知識產權和美國人的私人信息。

此外，中國駐休斯敦的總領事周四 (7月23日) 接受美國媒體Politico訪問時表示，他不會按照美國要求關閉總領事館，此舉被視為直接違背美國國務院要求該領事館於周五關閉的命令。

中國駐休斯敦總領事蔡偉告訴Politico，中國要對美國下達的關閉令表示抗議，所以該領事館將持續開放營運，直到美國發出新的命令。他表示：「我們的領事館周四仍正常運作，而我們也會看周五情況有沒有發生變化。」

蔡偉説，中國已要求美國撤回周二所發布的關閉令，因為中方認為美國此舉與國際協議背道而馳。他說：「我們認為美國此舉並未遵守「維也納條約法公約」中與領事事務相關的規定，此外，這種做法也不符合國際外交的准則。美國已違反了中美的領事協議。」

中批美發起政治挑釁

中國官媒“環球網”本周三（7月22日）發布其主編胡錫進的消息稱，“美政府悍然要求中國72小時內關閉駐休斯敦總領館”，胡錫進將美方此舉稱為“喪心病狂的行動”。他寫道：“休斯敦總領館是中國在美國開的第一個總領館，美方不僅要求關閉它，而且只給出中方3天的撤離時間，這完全是喪心病狂的表現。看來華盛頓已經毫無底線，這屆美國政府真是什麼都能干得出來。”

這一消息很快也得到中國外交部的證實。中國外交部發言人汪文斌稱，美國突然要求中國關閉其在休斯敦的領事館，是美國對中國“采取的前所未有的升級行動”。汪文斌表示，“這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關系基本准則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關系”。中方表示，對此予以強烈譴責，敦促美方立即撤銷有關決定，“否則，中方必將作出正當和必要反應”。

休斯頓火警出動

在美方勒令中方閉館的消息傳出前，當地消防隊曾開赴中國駐休斯敦總領館。據當地媒體援引目擊者報道，總領館人員在院子裡用明火焚燒文件。休斯敦警方表示，有人對此向其報警。

在當地媒體發布的視頻中，可以看到很多大桶裡燃起濃煙。

休斯敦當地的KPRC2電視台等媒體報道稱，消防人員未得到允許進入領館內部。一名目擊者對KPRC2電視台說，“可以聞到燒紙的味道，不過消防員只是聚集在大樓外，他們進不去”。火在之後熄滅，沒有傳出人員傷亡。

在推特上，有人猜測，中方是在得到須閉館消息後開始焚燒重要文件。一名休斯敦警員對KPRC2電視台稱，中國領館所在地將在周五（7月24日）下午4點清空。

一段時間以來，中美在貿易紛爭、新冠疫情、港區國安法等多個領域存在分歧和沖突，導致兩國的外交緊張持螺旋式上升。不久前，華盛頓和北京都針對對方的官員發布了限制入境等制裁。

閉館是因為"干涉內政"？

美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）也證實了美下令中國駐休斯敦總領館關閉一事。她在發給路透社等媒體的聲明中稱，此舉是為了"保護美國知識產權和美國人的私人信息"。

據法新社報道，奧特加斯還表示，根據《維也納外交關系公約》，各國"有義務不干涉他國內政"。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上也針對“干涉內政”一說做出回應，表示中方一貫堅持不干涉別國內政的原則。他說，"反觀美方，去年10月和今年6月兩次對中國駐美外交人員無端設限，多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品。由於近期美方肆意污名化和煽動仇視，中國駐美使館近期已經收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅。美駐華使館網站更是經常公然刊登攻擊中國的文章。相比之下，是誰在干涉別國內政，是誰在搞滲透、搞對抗，事實一目了然"。

中美關系：先苦後甜，還是苦上加苦？

在推特的相關消息下方，一些網友對美國此舉表示支持，稱美國“好樣的”，其中數位網友的用戶名旁標記著印度國旗。

同時，也有很多推文表示，這些發展令人擔憂，"不想這麼快看到第三次世界大戰"，"有話好好說"。

在微博的相關消息評論區，不少中國網友表示，"必須對等反制"，也關閉美國駐華領事館，其中不少建議"關閉美國駐香港領事館"。還有人表示，"中美早晚一戰，早晚要來"。同時，也有聲音提出應該反思戰狼式的外交策略。

卡內基莫斯科中心主任特列寧（Dmitri Trenin）在推特上寫道：Déjà vu（這一切似曾相識）。他表示，如今的美中對抗讓人看到了美俄對抗的影子。"是先變糟糕然後好轉？還是先變糟糕，然後變得更加糟糕？"

據路透社援引消息人士稱，在華盛頓做出閉館決定後，中國正在考慮關閉美國駐武漢領事館。

楊威廉/鄒宗翰/王凡 (綜合報導)

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