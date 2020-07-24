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中美交惡 北京下令播反美電視劇

世界日報 / 中國新聞組╱北京24日電
中美緊張關係升高，中國廣電總局下令播反美電視劇。圖／取自法新社
中美緊張關係升高，中國廣電總局下令播反美電視劇。圖／取自法新社

隨著中美緊張關係升高，中國廣電總局電視劇司近日召開全國廣電系統電視電話會議，部署調度抗戰題材、「抗美援朝」題材、抗疫題材電視劇播出工作。

澎湃新聞報導，上述會議對相關題材電視劇播出提出四點要求。包括：弘揚抗戰精神和抗美援朝精神，講好抗擊新冠肺炎疫情中國行動的感人故事；播出劇目要嚴格落實播前審查、重播重審制度；與脫貧攻堅題材劇播出安排融合協同等。

中央社報導，值得注意的是，今年受到疫情衝擊，加上中美關係正處於建交以來最大挑戰，1950年的韓戰（中國稱為「抗美援朝」戰爭，即對抗美國、援助北韓）影片題材也成為國家宣傳的重點。

此外，廣電總局官網日前也發布有關做好紀念抗戰勝利75周年電視劇播出安排的通知。要求相關播出機構不得播出違背常識常理、隨意戲說解讀歷史、過度娛樂化的抗戰題材電視劇。

2021年是中共建黨100周年。廣電總局網站還發布，16日已召開電視劇「理想照耀中國」創作論證會，指這齣戲透過40個黨員故事，闡釋「中國共產黨為什麼能」。

抗戰 疫情

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