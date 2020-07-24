鋼索外交！ 北京雖強硬卻不撕破臉

美國下令關閉中國駐休士頓總領事館讓中國陷入兩難境地，紐約時報分析指出，中國會以強硬立場回應，卻須避免與美國全面決裂。

中國外長王毅兩周前還曾提議，找到中美合作的方式以解決目前的困境，然而不旋踵，美國在5G、香港及新疆問題上向中國施以制裁，現在更勒令駐休士頓總領館在72小時內關閉；現在的問題是，中國可以做些什麼？

擺在中國領導層面前的有多個選項，但唯一不會選擇的是徹底中止兩國關係；因為如果這樣做，一旦中國與印度、英國、加拿大、澳洲及其他國家發生衝突時，北京可能會更加孤立。

中國外交部發言人汪文斌23日警告，中方會對被令閉館報復。一向反映中國鷹派言論的「環球時報」總編輯胡錫進聲言，北京會以牙還牙，如選擇關閉美國駐港澳總領事館，或將館內逾半人員驅逐離港。

不過在背後，中國高層似乎不希望進一步加劇中美緊張關係，因為任何舉動都會讓川普拿來作為競選連任的操作；若與川普徹底攤牌，將會使美國人減弱不滿川普處理新冠疫情能力的注意力，轉移到捍衛國家。

中國全國政協香港區委員、全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，美國政治人物打總統選戰最慣常的方法，就是利用外界的威脅來刺激支持者。

不過在面對美國的攻擊，北京也不能顯得軟弱；上海復旦大學國際關係學教授沈丁立認為，中國有必要維護自己的名譽和主權。

華盛頓對中國的施壓愈來愈廣泛及具侵略性，北京如何應對已開始出現分歧。一方面，負責國家安全的官員及軍方反對作出讓美國視為軟弱的和解立場；但另一方面，尤其是負責經濟的官員，則希望對美國的行動作出更審慎回應。

知情人士說，即使在休士頓總領事館被關閉後，中國仍會履行與美國在1月15日達成的第一階段貿易協定；因為如果中國要利用美國大選反擊川普，它大可以停止購買美國農產品，懲罰支持川普的農民票倉。

美國宣布關閉休士頓總領事館時，中國國家主席習近平正在吉林省視察；他過去多次說，「我們有千百個理由來推動中美貿易往來。」也說過，「只要雙方都有改善和發展這種關係的積極意願，我們就會找到方法，使這種關係回到正確的軌道上。」

由此可見，中國在強硬回應美國咄咄進逼的同時，仍然避免與美國全面決裂。