中國拒關休士頓總領館 嗆「明天等著瞧」

雖然國務院已下令中國24日結束前，要關閉其駐休士頓總領事館，北京當局以該令違反規範外交關係國際協議為由，要求撤消該行政命令，中國駐休士頓總領事蔡偉也說，辦公室照常運作，等候進一步通知，「明天等著瞧。」

政治網站「Politico」23日報導，蔡偉受訪表示，中方認為美方的命令並未遵循維也納領事事務公約，也不符國際做法或外交常則，更違背中、美領事條約，駐休士頓總領事館雖對最壞光景有所準備，但也強烈抗議，敦促美國放棄、取消這項錯誤決定。

蔡偉受訪之際，「南華早報」也報導，北京可能關閉美國駐成都總領事館反擊；駐成都總領事館攸關美國對西藏的聯繫，戰略意義很重要。

蔡偉說，他是中國政府在休士頓的首席代表，但美國中國問題專家表示，蔡偉不可能有此權威，自行決定總領事館要不要維持開放。

約翰霍普金斯大學政治經濟學及社會學教授孔誥烽表示，假如休士頓總領事館不是聽命於北京，而是自行決定，那他會十分驚訝；北京若與華府透過管道處理閉館這件事，並不令人意外。

孔誥烽也表示，北京可能已訓令休士頓總領事館到最後時刻該怎麼做；而中國駐華府大使館並未對此發表評論。

專家表示，拒關領事館在美、中關係可謂史無前例；即便2017年，美國關閉俄羅斯兩處大使館下屬機構，當時俄方並未抗拒；就算中國真打算讓總領事館繼續開放，美國也可以註銷蔡偉及其館員的簽證，讓聯邦幹員逮捕他們，可能還會予以驅逐。

但蔡偉已向Politico表示，沒有立即離美的打算。

蔡偉放話幾小時後，國務卿龐培歐強勢發言，譴責中國政府，並指責駐休士頓總領事館已成為「竊取(智慧財產)及間諜行為的樞紐」，而認為關閉該館理直氣壯。對於中方若拒絕關閉該館會如何處理，國務院並未置評。