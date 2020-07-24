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簽證隱瞞解放軍職 FBI大規模約談、逮3人

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
法庭文件顯示，唐娟是中共現役軍人，以J-1訪問學者簽證在戴維斯加大從事研究工作，但申請簽證時卻未披露，而在今年6月20日因簽證欺詐問題接受聯邦調查局面談後，她便躲入了中國駐舊金山領館。取自法庭文件
法庭文件顯示，唐娟是中共現役軍人，以J-1訪問學者簽證在戴維斯加大從事研究工作，但申請簽證時卻未披露，而在今年6月20日因簽證欺詐問題接受聯邦調查局面談後，她便躲入了中國駐舊金山領館。取自法庭文件

司法部23日表示，聯邦調查局(FBI)近來在超過25個美國城市，分別約談過涉嫌隱匿具有中國軍方現役身分的簽證持有人；中國事務專家指出，這是美國與中國發展雙邊關係與建交的40餘年來，美國針對打擊竊取美方智慧財產權技術所發動的最大規模查緝行動。

司法部證實：1人躲進駐舊金山總領館

到目前為止，共有四名在美國從事研究工作的中國公民，被查出申請美國簽證時隱瞞軍職身分，遭到簽證詐騙罪名起訴，其中三人已被聯邦調查局逮捕，另有一人在逃，據調查現正躲在中國駐舊金山總領事館。

根據司法部的文件，遭到簽證詐騙罪名起訴的四名被告王新(Xin Wang)、唐娟(Juan Tang)、宋辰(Song Chen)、趙凱凱(Kaikai Zhao，均音譯)，未來如果被法院裁定有罪，最高將面臨十年有期徒刑以及25萬元罰款。

王新在2019年3月持J-1非移民簽證入境美國，在舊金山加大(University of California, San Francisco)進行科學研究；唐娟於2019年12月持J-1簽證入境，在戴維斯加大(University of California at Davis)做研究，目前躲在中國駐舊金山領事館內。

宋辰持J-1簽證於2018年12月入境，在史丹福大學(Stanford University )研究腦部疾病；2018年6月申請F-1簽證的趙凱凱，是印地安納大學(Indiana University)研究生，專攻人工智慧，今年7月18日遭到聯邦調查局逮捕。

一般預料，司法部的宣布將讓高度緊張的美中關係變得火上加油。川普政府已經下令，中國駐休士頓領事館必須在24日關閉。

全美各地超過25個城市 展開約談行動

司法部助理部長戴莫斯(John Demers)發表聲明指出，聯邦調查局最近在全美各地超過25個城市，約談了具有中國人民解放軍身份，但申請美國簽證時卻隱瞞軍職身份事實的中國公民。

「這是中國共產黨全盤計畫底下的其中一環，利用我們開放社會，剝削我們的學術機構。」戴莫斯說：「我們將協同聯邦調查局，持續進行查緝行動。」

「SOS緊急醫療救援組織」(SOS International)中國解放軍研究專家毛文傑(James Mulvenon)指出，這是自從中國開放以來，美國針對中方竊取智慧財產權所發動的最大規模行動。

聯邦調查局國家安全處執行副主任布朗(John Brown)指出，美國歡迎來自世界各地的學生、學者以及研究人員，「今天的宣布證明了中國政府無所不用其極的程度，企圖滲透美國，利用美國的善意圖謀己利。」

布朗指出，聯邦調查局在全美超過25個城市對解放軍成員完成約談之後，發現受訪對象之間有著故意隱藏真實身份的共同點，企圖對美國以及美國人民占便宜。

簽證 舊金山 司法

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