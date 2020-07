簽證隱瞞解放軍職 FBI大規模約談、逮3人

司法部23日表示,聯邦調查局(FBI)近來在超過25個美國城市,分別約談過涉嫌隱匿具有中國軍方現役身分的簽證持有人;中國事務專家指出,這是美國與中國發展雙邊關係與建交的40餘年來,美國針對打擊竊取美方智慧財產權技術所發動的最大規模查緝行動。

司法部證實:1人躲進駐舊金山總領館

到目前為止,共有四名在美國從事研究工作的中國公民,被查出申請美國簽證時隱瞞軍職身分,遭到簽證詐騙罪名起訴,其中三人已被聯邦調查局逮捕,另有一人在逃,據調查現正躲在中國駐舊金山總領事館。

根據司法部的文件,遭到簽證詐騙罪名起訴的四名被告王新(Xin Wang)、唐娟(Juan Tang)、宋辰(Song Chen)、趙凱凱(Kaikai Zhao,均音譯),未來如果被法院裁定有罪,最高將面臨十年有期徒刑以及25萬元罰款。

王新在2019年3月持J-1非移民簽證入境美國,在舊金山加大(University of California, San Francisco)進行科學研究;唐娟於2019年12月持J-1簽證入境,在戴維斯加大(University of California at Davis)做研究,目前躲在中國駐舊金山領事館內。

宋辰持J-1簽證於2018年12月入境,在史丹福大學(Stanford University )研究腦部疾病;2018年6月申請F-1簽證的趙凱凱,是印地安納大學(Indiana University)研究生,專攻人工智慧,今年7月18日遭到聯邦調查局逮捕。

一般預料,司法部的宣布將讓高度緊張的美中關係變得火上加油。川普政府已經下令,中國駐休士頓領事館必須在24日關閉。

全美各地超過25個城市 展開約談行動

司法部助理部長戴莫斯(John Demers)發表聲明指出,聯邦調查局最近在全美各地超過25個城市,約談了具有中國人民解放軍身份,但申請美國簽證時卻隱瞞軍職身份事實的中國公民。

「這是中國共產黨全盤計畫底下的其中一環,利用我們開放社會,剝削我們的學術機構。」戴莫斯說:「我們將協同聯邦調查局,持續進行查緝行動。」

「SOS緊急醫療救援組織」(SOS International)中國解放軍研究專家毛文傑(James Mulvenon)指出,這是自從中國開放以來,美國針對中方竊取智慧財產權所發動的最大規模行動。

聯邦調查局國家安全處執行副主任布朗(John Brown)指出,美國歡迎來自世界各地的學生、學者以及研究人員,「今天的宣布證明了中國政府無所不用其極的程度,企圖滲透美國,利用美國的善意圖謀己利。」

布朗指出,聯邦調查局在全美超過25個城市對解放軍成員完成約談之後,發現受訪對象之間有著故意隱藏真實身份的共同點,企圖對美國以及美國人民占便宜。