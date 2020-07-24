美國關閉中國領事館》是全面宣戰準備斷交，還是「比誰大聲」而已？

摘要 1.川普21日下令72小時內關閉中國駐休士頓總領事館，可說是中美關係數十年來最嚴重的一次外交衝突。 2.關領事館一事，是美國在經濟、科技等領域對中提出「脫鉤」措施後，在外交領域同樣想「脫鉤」的訊號，中美關係恐降至冰點。

川普21日下令72小時內關閉中國駐休士頓總領事館，於中美緊張情勢下再度投下震撼彈，《彭博》（Bloomberg）稱這是中美關係數十年來最嚴重的一次外交衝突。此消息，在經濟層面也造成震盪，標普500期指、歐洲股市瞬間下跌，人民幣跌破7，創兩個月來最大跌幅，港股也大跌2.2%。

美方聲稱，此舉是為了保護美國的智慧財產權，以及民眾個資。中國外交部發言人汪文斌表示「美方單方面關閉中國駐休士頓總領館，是美對華採取的前所未有的升級行動。」且中方全盤否認美國指控。

南華早報引述一名消息人士，指中國將關閉美國駐成都總領事館，以示報復。成都的地理位置具戰略重要性，2012年，時任重慶市公安局局長王立軍，就是躲進成都美國總領事館，這個事件後來讓當時的重慶市長薄熙來垮台。

美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）接受《紐約時報》（The New York Times）採訪時說，中國一直公開或私下送國際學生到美國大學學習，以提高自身在經濟戰等領域的優勢，並解釋，休士頓總領事館是控制各項「間諜活動」的中心，也是美國境內竊取研究成果的集散地。

他指控中國駐休士頓總領事和兩名外交人員最近被抓到使用假身分，在休士頓喬治布希洲際機場護送中國公民搭乘包機飛往中國；也說中國在竊取美國的科學研究成果，可能和疫苗開發有關。

但紐約時報強調，這是史達偉的一面之詞，並沒有更多證據證明他的說法。

關領事館是川普報復中國的一部分

《CNN》指出，白宮官員私下講過這種策略，也就是在選舉前對北京採取強硬措施，以挽救川普直直落的民調，也藉此將疫情對美國造成的重大衝擊，歸咎於中國。此次關閉領事館，可說是經過縝密的盤算，可以產生夠衝擊的聲量，卻又能避免雙邊真正擦槍走火。

前美國駐中貿易代表助理沐恩（Jeff Moon）表示，如果美國是為了國內知識產權被盜，而關閉休士頓領事館，那為什麼只關閉一個領事館？「如果資安問題是真正的原因，負責矽谷事務的舊金山領事館更應該被關閉。」他說。

根據《紐約時報》，汪文斌認為，這段時間以來，美國政府不斷向中方推責，對中國進行污名化攻擊，無端攻擊中國的社會制度，無理刁難中國駐美外交領事人員，對中國在美留學人員進行恐嚇、盤查，沒收個人電子設備，甚至是無端拘押。關閉領事館不過是再添一例。

中國駐休士頓總領事館。歐新社

領事館一關，美中關係降至冰點

《紐約時報》指出，關閉休士頓領事館是川普政府收緊對在美中國外交官、記者、學者等約束後的最新行動，其他還包括冷戰式的針對外交官員的旅行規定。美國政府如今還在考慮對中國共產黨黨員及其家屬實施旅行限制，這一舉措將會影響2.7億人。

另外，這也是美國在經濟、科技等領域對中提出「脫鉤」措施後，在外交領域同樣想「脫鉤」的訊號。

中美關係再度降級，根據《南華早報》，此舉將永久破壞美中41年的外交關係。中共官媒、民族主義報紙《環球時報》總編輯胡錫進稱美國的做法離譜，「這完全是喪心病狂的表現。」他在中國社群媒體平台微博上寫道，「看來華盛頓已經毫無底線。」

中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘認為，關閉領事館是一個嚴重的事件，代表疫情和港版國安法通過後，美中關係直線下滑。然而，南京大學的美國專家朱鋒則表示，關閉總領館是史無前例的，但兩國之間的聯繫不太可能出現「全面崩盤」。他認為，其中川普的政治操作仍佔大部分。

中美冷戰會變熱戰嗎？

日前，全球最大避險基金橋水基金（Bridgewater）的創辦人達利歐（Ray Dalio），在領英（LinkedIn）平台發文警告，美中當前的衝突恐不僅於此，根據過往的案例，現在的經濟緊張局勢可能還會演變成武裝衝突。

曾任中共黨校刊物副編審的政治學者鄧聿文，日前投書《紐約時報》表示，中美之間衝突不斷升溫，已形成全方位的對抗，兩邊雖然政治、意識形態各異，但經濟文化科技及人員往來密切，加上雙方都沒有盟國可以發起代理人戰爭，在雙方體量都非常龐大的情況下，勢必成為一場長期消耗戰。

他指出，在這個漫長的過程中，無論是雙方的主觀意圖，還是偶然失誤或者耐心被消耗，都可能導致軍事對抗，並引發戰爭。

（參考來源：CNN、Bloomberg、The New York Times、South China Morning Post、Reuters）

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