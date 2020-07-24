嚴防美中衝突掃到台灣！川普關閉中國外館不只為了選情？

美中衝突升級成外交戰！美國限時三天，要中國關閉駐休士頓領事館，讓兩國緊張關係再次擦槍走火。因疫情升溫、民調落後的川普，不惜翻臉趕人，到底打什麼算盤？

限時三天逐客令！美國下令中國在72小時內關閉駐休士頓領事館，宣告中美衝突再次升級，從貿易戰、科技戰、金融戰，來到外交戰。

美國時間7月21日清早，美國國務院下達這項限時逐客令通知，中國駐休士頓領事館將在7月24日下午5點關閉。

倉皇之下，中國領事館人員從大賣場收購鐵桶與燒燃設備，開始於館內後院燒毀大量外交機密文件。由於焚燒工作從深夜開始，燃起熊熊火光和濃煙，引來不知情的鄰居通報火警。

當時，休士頓消防隊大批人馬趕抵，但中國外館屬於「中國領土」，因此不得其門而入，才讓這個限時關館的消息曝光，引爆中美新一輪外交罵戰。

到底關閉領事館意味著什麼？川普再次出牌，到底打什麼算盤？

關閉領事館原因：駭客、間諜、疫情、選情？

首先，美國國務院發表聲明指出，決定關閉中國領事館的目的是「保護美國智慧財產權及美國私密資訊」。在這之前，美國司法部剛宣布起訴兩名中國公民，指他們是受中國政府指使、盜竊海外高科技公司機密的駭客。

「休士頓領事館是美國境內竊取研究成果的中心，」美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）22日對《紐約時報》指出，「中國解放軍一直公開或私下地送國內學生到美國大學學習，以提高自身在經濟戰等領域的優勢，而這些間諜活動的控制中心，就是休士頓領事館。」

除了與駭客、間諜行為有關之外，也有美國官員提及疫情問題。白宮顧問康威（Kellyanne Conway）表示，「川普一直對中國處理疫情的狀況不滿，而病毒疫情已經殺死14萬美國人，」川普向來把新冠病毒稱為「中國病毒」，這次關閉中國外館，就是為了傳遞川普不滿的信號。

美國對於關閉中國外館，官方口徑不一，但外界普遍認為，川普祭出外交大動作，其實與選情脫離不了關係。

由於美國防疫失當，新冠肺炎感染人數全球第一，加上種族衝突，已重創川普民調。為了挽救選情，川普勢必要對疫情秋後算帳、究責中國，透過製造某種外部危機，轉移民眾對他抗疫不力的批評，才能壓過國內不利的選情。

限時關閉外館，並非史無前例

川普突然出手關閉中國領事館，是美中外交關係前所未見的事件，但川普不是第一次這麼做。

三年前，川普下令關閉俄羅斯駐舊金山領事館，要求人員離境，同樣是限時三天，以報復俄羅斯對駐莫斯科的美國外交官人員數量設限。當時，俄羅斯外交人員也拚命燒毀機密文件，雖然美方後來將離境期限延長至30天，但美國國務院及特勤人員早已破門而入，進行搜查。

接著2018年，俄羅斯企圖暗殺曾為雙面間諜的英國公民斯克里帕爾（Sergei Skripal）以及他的女兒，美國再度關閉俄羅斯駐西雅圖總領事館，並驅逐了48名俄羅斯外交官，以及12名俄羅斯駐聯合國使團工作人員。

以外交戰來說，關閉外館比驅逐外交官更嚴重。雖然領事館主要是處理旅客赴中國簽證事宜，但關閉領事館標誌著雙方關係大幅度惡化；被要求關閉的一方通常會有「以牙還牙」式報復。

中國外交部發言人汪文斌已要求美國立刻收回這項決定，否則將作出「正當和必要反應」，並暗示中國至少可以關閉一個美國領事館，以牙還牙。

目前，川普的態度也相當強硬，22日媒體詢問川普「是否可能關閉更多的中國領事館」，川普給了一個開放的答案：「關閉更多使領館的可能性一直存在」。除了駐華府大使館，中國在美國共設有五個領事館，包括休士頓、紐約、芝加哥、洛杉磯與舊金山。

中美衝突下一回合：南海和台海危機

從貿易、科技、人權到外交爭執之後，中美衝突也逐漸延燒到軍事，劍指南海和台灣。

7月以來，南海戰雲密布。美國派出兩艘航空母艦參加近年來在南海的最大規模海軍演習之一，與此同時，中國也到南海舉行軍演。美國前駐中國大使羅德（Winston Lord）已警告，若美中外交危機不斷升級，很可能導致雙方在南海或台海發生軍事衝突。

7月22日，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在推特發文表示：「美國維持對民主台灣的承諾。」而推文連結，就是《華爾街日報》對他的報導：「美國將持續軍售台灣，此舉可能加劇緊張局勢，因為中國認為此類軍售侵犯了其主權。」

在這之前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也宣布，反對中國在南海的一系列主權主張，「世界各國不會容許北京方面將南中國海當成自家海上帝國」，這也是美國首次正式且具體反對中國對南海宣稱控制權的主張。

今年以來，中美之間的敵意逐步升高，透過軍事、外交或其他手段持續加大力道，這次川普關閉領事館的舉動非同小可，中國又會如何回擊，不僅攸關全球動盪，也牽繫著台灣的命運。

（作者／鄧麗萍 本文出自2020.7.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）