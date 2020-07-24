快訊

陳菊也入榜！李眉蓁論文案延燒 政治人物論文點閱增

台中知名飯店爆老鼠亂竄環境髒 員工曝光多張「絕望照片」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嚴防美中衝突掃到台灣！川普關閉中國外館不只為了選情？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
美國勒令陸方在72小時內關閉休士頓總領館，美中再現劍拔弩張的緊張氛圍。美聯社
美國勒令陸方在72小時內關閉休士頓總領館，美中再現劍拔弩張的緊張氛圍。美聯社

美中衝突升級成外交戰！美國限時三天，要中國關閉駐休士頓領事館，讓兩國緊張關係再次擦槍走火。因疫情升溫、民調落後的川普，不惜翻臉趕人，到底打什麼算盤？

限時三天逐客令！美國下令中國在72小時內關閉駐休士頓領事館，宣告中美衝突再次升級，從貿易戰、科技戰、金融戰，來到外交戰。

美國時間7月21日清早，美國國務院下達這項限時逐客令通知，中國駐休士頓領事館將在7月24日下午5點關閉。

倉皇之下，中國領事館人員從大賣場收購鐵桶與燒燃設備，開始於館內後院燒毀大量外交機密文件。由於焚燒工作從深夜開始，燃起熊熊火光和濃煙，引來不知情的鄰居通報火警。

當時，休士頓消防隊大批人馬趕抵，但中國外館屬於「中國領土」，因此不得其門而入，才讓這個限時關館的消息曝光，引爆中美新一輪外交罵戰。

到底關閉領事館意味著什麼？川普再次出牌，到底打什麼算盤？

關閉領事館原因：駭客、間諜、疫情、選情？

首先，美國國務院發表聲明指出，決定關閉中國領事館的目的是「保護美國智慧財產權及美國私密資訊」。在這之前，美國司法部剛宣布起訴兩名中國公民，指他們是受中國政府指使、盜竊海外高科技公司機密的駭客。

「休士頓領事館是美國境內竊取研究成果的中心，」美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）22日對《紐約時報》指出，「中國解放軍一直公開或私下地送國內學生到美國大學學習，以提高自身在經濟戰等領域的優勢，而這些間諜活動的控制中心，就是休士頓領事館。」

除了與駭客、間諜行為有關之外，也有美國官員提及疫情問題。白宮顧問康威（Kellyanne Conway）表示，「川普一直對中國處理疫情的狀況不滿，而病毒疫情已經殺死14萬美國人，」川普向來把新冠病毒稱為「中國病毒」，這次關閉中國外館，就是為了傳遞川普不滿的信號。

美國對於關閉中國外館，官方口徑不一，但外界普遍認為，川普祭出外交大動作，其實與選情脫離不了關係。

由於美國防疫失當，新冠肺炎感染人數全球第一，加上種族衝突，已重創川普民調。為了挽救選情，川普勢必要對疫情秋後算帳、究責中國，透過製造某種外部危機，轉移民眾對他抗疫不力的批評，才能壓過國內不利的選情。

限時關閉外館，並非史無前例

川普突然出手關閉中國領事館，是美中外交關係前所未見的事件，但川普不是第一次這麼做。

三年前，川普下令關閉俄羅斯駐舊金山領事館，要求人員離境，同樣是限時三天，以報復俄羅斯對駐莫斯科的美國外交官人員數量設限。當時，俄羅斯外交人員也拚命燒毀機密文件，雖然美方後來將離境期限延長至30天，但美國國務院及特勤人員早已破門而入，進行搜查。

接著2018年，俄羅斯企圖暗殺曾為雙面間諜的英國公民斯克里帕爾（Sergei Skripal）以及他的女兒，美國再度關閉俄羅斯駐西雅圖總領事館，並驅逐了48名俄羅斯外交官，以及12名俄羅斯駐聯合國使團工作人員。

以外交戰來說，關閉外館比驅逐外交官更嚴重。雖然領事館主要是處理旅客赴中國簽證事宜，但關閉領事館標誌著雙方關係大幅度惡化；被要求關閉的一方通常會有「以牙還牙」式報復。

中國外交部發言人汪文斌已要求美國立刻收回這項決定，否則將作出「正當和必要反應」，並暗示中國至少可以關閉一個美國領事館，以牙還牙。

目前，川普的態度也相當強硬，22日媒體詢問川普「是否可能關閉更多的中國領事館」，川普給了一個開放的答案：「關閉更多使領館的可能性一直存在」。除了駐華府大使館，中國在美國共設有五個領事館，包括休士頓、紐約、芝加哥、洛杉磯與舊金山。

中美衝突下一回合：南海和台海危機

從貿易、科技、人權到外交爭執之後，中美衝突也逐漸延燒到軍事，劍指南海和台灣。

7月以來，南海戰雲密布。美國派出兩艘航空母艦參加近年來在南海的最大規模海軍演習之一，與此同時，中國也到南海舉行軍演。美國前駐中國大使羅德（Winston Lord）已警告，若美中外交危機不斷升級，很可能導致雙方在南海或台海發生軍事衝突。

7月22日，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在推特發文表示：「美國維持對民主台灣的承諾。」而推文連結，就是《華爾街日報》對他的報導：「美國將持續軍售台灣，此舉可能加劇緊張局勢，因為中國認為此類軍售侵犯了其主權。」

在這之前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也宣布，反對中國在南海的一系列主權主張，「世界各國不會容許北京方面將南中國海當成自家海上帝國」，這也是美國首次正式且具體反對中國對南海宣稱控制權的主張。

今年以來，中美之間的敵意逐步升高，透過軍事、外交或其他手段持續加大力道，這次川普關閉領事館的舉動非同小可，中國又會如何回擊，不僅攸關全球動盪，也牽繫著台灣的命運。

（作者／鄧麗萍 本文出自2020.7.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

龐培歐：美中持續對話 美國面對中共會是「不信任且要核實」

白宮國安顧問歐布萊恩曾說，中共是馬克思列寧主義政權；美國國務卿龐培歐（Mike Pomepo）23日表示，中共總書記習近...

川普嗆：可能關閉更多大陸使領館

美國政府廿一日下令關閉中國大陸駐休士頓總領事館，美國國務院指控該館是大陸在美國間諜行動的大本營，閉館是為保護美國人的資訊...

觀察站／挑休士頓下手 為中美留轉圜餘地？

美國下令關閉中國大陸駐休士頓總領事館，宣稱此舉是為保護美國智財權，總統川普也說不排除關閉其他領事館。有一說是，關閉休士頓...

美控解放軍學者涉詐欺 躲陸駐舊金山領館

美國聯邦檢察官遞交的一份法庭文件顯示，中國大陸一所軍醫大學的科研人員唐娟（Juan Tang，譯音）隱瞞現役解放軍身分，...

美國關閉中國領事館》是全面宣戰準備斷交，還是「比誰大聲」而已？

川普21日下令72小時內關閉中國駐休士頓總領事館，於中美緊張情勢下再度投下震撼彈，《彭博》（Bloomberg）稱這是中美關係數十年來最嚴重的一次外交衝突。此消息，在經濟層面也造成震盪，標普500期指、歐洲股市瞬間下跌，人民幣跌破7，創兩個月來最大跌幅，港股也大跌2.2%。

嚴防美中衝突掃到台灣！川普關閉中國外館不只為了選情？

美中衝突升級成外交戰！美國限時三天，要中國關閉駐休士頓領事館，讓兩國緊張關係再次擦槍走火。因疫情升溫、民調落後的川普，不惜翻臉趕人，到底打什麼算盤？ 限時三天逐客令！美國下令中國在72小時內關閉駐休士頓領事館，宣告中美衝突再次升級，從貿易戰、科技戰、金融戰，來到外交戰。

中國駐美使領館是「間諜窩」？

美國國務院發言人7月22日給出的正式說法是，下令關閉中國駐休斯敦總領事館是“為了保護美國知識產權和美國人的私人信息”，且“根據《維也納外交關系公約》，各國有義務不干涉他國內政”。

龐培歐籲全球聯手改變中共 對抗暴政捍衛自由

美國國務卿龐培歐今天表示，美方過去盲目與中國交流作法失敗，面對中共應採取「不信任並查證」政策，自由世界若不聯手改變中共，...

美中互鬥 紐時：北京示強又防撕破臉如走鋼索

美國本週下令中國駐休士頓總領事館關閉，雙邊關係雪上加霜。紐約時報報導，中方揚言反擊之餘避免與美國撕破臉，防止經濟受創、進...

風聲一出立馬放火 休士頓領館真是間諜窩？

美國下令關閉中國大陸駐休士頓總領事館，宣稱此舉是為保護美國智財權，總統川普也說不排除關閉其他領事館。問題來了，下一個會是位於美科技重鎮舊金山的中領館嗎？若如此，為何不同步關閉？有一說是，關閉休士頓領事館傷害相對小，應是川普陣營的政治盤算，在選前大打美中衝突牌，仍企圖為美中關係保留轉圜餘地。

美中互嗆撤館 為何台灣要小心被掃颱風尾？

美國無預警要求關閉中國大陸在休士頓的總領事館，駐館人員緊急焚燒文件，美中關係陷於低谷後，首次出現外交戰，這是否意味美中關係已出現轉折或質變？國安會前秘書長蘇起接受訪問時說，美中對抗是在繼續升高當中，但還未達到轉折或質變的地步。

關閉更多大陸領事館？ 川普：可能性一直存在

美國政府突然下令關閉中國大陸駐休士頓總領事館，總統川普表示，關閉更多大陸駐美領事館的「可能性一直存在」。據彭博分析，美國...

熱門新聞

影／一出門近百隻貓狗鳥獸跟身後 網友驚嘆：真人版迪士尼公主

名校選美冠軍棄律師當AV女優 下海原因連波多野結衣也驚呆

哈利寵妻甘願赴湯蹈火！她指梅根的野心深不可測

她月經正常報到！在家突然腹部疼痛 「懷孕1小時」產下男嬰

南華早報：大陸將關閉美駐成都總領事館 報復美國

日本皇室最美公主佳子傳婚事近 對象是帥哥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。