聽新聞
test
0:00 / 0:00
美控解放軍學者涉詐欺 躲陸駐舊金山領館
美國聯邦檢察官遞交的一份法庭文件顯示，中國大陸一所軍醫大學的科研人員唐娟（Juan Tang，譯音）隱瞞現役解放軍身分，取得訪問學者簽證在戴維斯加大從事研究工作。她今年六月廿日因涉嫌簽證詐欺遭聯邦調查局約談後，躲入大陸駐舊金山總領事館。
這份七月廿日提交加州北區聯邦法庭的文件說，唐娟申請簽證時隱瞞身分，但調查發現她在空軍軍醫大學工作，是現役軍人。
聯調局獲得搜查令後，在六月廿日搜查她的住處，發現她與解放軍有關係的證據。唐娟在六月廿六日被控簽證詐欺。
檢察官說，唐娟在被搜查和問話之後的某一天，進入大陸駐舊金山領事館，聯調局認為她仍在館內。
另名史丹福大學訪問學者宋辰，也因隱瞞在解放軍空軍總醫院和軍醫大學工作身分，涉嫌簽證詐欺上周末被捕。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言