美控解放軍學者涉詐欺 躲陸駐舊金山領館

美國聯邦檢察官遞交的一份法庭文件顯示，中國大陸一所軍醫大學的科研人員唐娟（Juan Tang，譯音）隱瞞現役解放軍身分，取得訪問學者簽證在戴維斯加大從事研究工作。她今年六月廿日因涉嫌簽證詐欺遭聯邦調查局約談後，躲入大陸駐舊金山總領事館。

這份七月廿日提交加州北區聯邦法庭的文件說，唐娟申請簽證時隱瞞身分，但調查發現她在空軍軍醫大學工作，是現役軍人。

聯調局獲得搜查令後，在六月廿日搜查她的住處，發現她與解放軍有關係的證據。唐娟在六月廿六日被控簽證詐欺。

檢察官說，唐娟在被搜查和問話之後的某一天，進入大陸駐舊金山領事館，聯調局認為她仍在館內。

另名史丹福大學訪問學者宋辰，也因隱瞞在解放軍空軍總醫院和軍醫大學工作身分，涉嫌簽證詐欺上周末被捕。