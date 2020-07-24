中國駐美使領館是「間諜窩」？

美國國務院發言人7月22日給出的正式說法是，下令關閉中國駐休斯敦總領事館是“為了保護美國知識產權和美國人的私人信息”，且“根據《維也納外交關系公約》，各國有義務不干涉他國內政”。

這一說法很快就遭到中國外交部的反駁，發言人汪文斌說，中方一貫堅持不干涉別國內政的原則，“反觀美方，去年10月和今年6月兩次對中國駐美外交人員無端設限，多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品。由於近期美方肆意污名化和煽動仇視，中國駐美使館近期已經收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅。美駐華使館網站更是經常公然刊登攻擊中國的文章。相比之下，是誰在干涉別國內政，是誰在搞滲透、搞對抗，事實一目了然。”

晚些時候，美國助理助理國務卿史迪威(David R. Stilwell)在接受《紐約時報》采訪時表示，中國駐休斯敦領事館有從事“顛覆活動”的歷史，是中國盜取美國科研成果的“中心”。史迪威舉例說，駐休斯敦的中國總領事和另外兩名外交官最近被發現使用假身份，護送中國旅客來到休斯敦機場的包機登機口區域。他還聲稱，最近幾個月以來，中國加快了試圖竊取美國科研信息的步伐，並懷疑與新冠疫苗的研發有關。除了這兩個例子，史迪威並沒有提供更為詳細的信息來證實中國領館存在顛覆或間諜行為。

中國外交官都是間諜？

參議員盧比奧(Marco Rubio)更是在接受美國《福克斯新聞》電視采訪時指責中國駐休斯敦領事館"就是一個間諜窩"，“早該被勒令關閉”。他說，這座領事館“根本不是什麼外交機構，而是共產黨大規模間諜網絡以及滲透影響力行動的中心據點”；而現在中領館被要求關閉，“那些間諜們只剩72小時，要麼離開，要麼被捕。”盧比奧在采訪中也沒有提供具體的證據來證實上述說法。

《紐約時報》還獲得了一份美國執法部門撰寫的內部文件，其中顯示，美國聯邦調查局(FBI)正在調查和中國駐休斯敦領館有關的數起案件，包括企圖非法獲取或轉移科研成果、試圖誘使50多名學者向中國提供敏感科研信息、脅迫被北京通緝之在美中國公民回國等行為。

中國駐休斯敦總領事蔡偉在接受美國廣播公司(ABC)與《國際聚焦》雜志聯合采訪時指責美方“蓄意破壞中美關系，十分蠻橫無理”，表示“謊話即使重復一千遍，也成不了事實。美方一些政客為了所謂政治正確，滿嘴扯謊，但卻置民眾生死福祉於不顧，到頭來必將害人害己，還是趁早收起這套把戲吧！”

中國駐華盛頓大使館也發表聲明稱，“中方一貫堅持不干涉別國內政”，中國駐美使領館“始終根據《維也納外交關系公約》和《維也納領事關系公約》規定在美履職”，“美方有關指控毫無根據，純屬無稽之談，所用的借口牽強附會，完全不成立，正可謂欲加之罪，何患無辭。”

因擅闖軍事基地遭驅逐

除了休斯敦領事館，中國駐美國的其他使領館人員也被懷疑有間諜行為。美國網絡媒體Axios周三報道，一份7月20日的法院文件顯示，中國駐舊金山的領事館目前涉嫌窩藏一名被美國聯邦調查局控訴簽證欺詐的中國軍事科學家：當事人早前申請簽證時曾稱自己與中國軍方無任何關系，但聯邦調查局後來卻發現她曾為中國空軍軍醫大學工作。

《紐約時報》去年還曾爆料稱，兩名中國駐華盛頓大使館的職員9月遭到了美國國務院的秘密驅逐，他們被控與妻子驅車駛入弗吉尼亞州一處敏感的軍事基地。美方認為，幾人中至少有一名是"披著外交官身份的中國情報人員"。《紐約時報》指出，這是1987年以來，美國首次驅逐中國駐美外交官。

燒毀文件並非反常行為

周二，在美方向中國駐休斯敦領事館下關閉令數小時後，使館工作人員被周邊居民發現在焚燒紙質文件，接到報警抵達領館門口的當地消防隊則未被允許進入。在推特等社交媒體上，許多網民都猜測中國外交官是否正在匆忙銷毀間諜行為的證據，美國總統特朗普也在回應相關問題時說：“我們認為中國駐休斯敦的總領事館有火災，我想他們應該是在焚燒文件或是紙類，而他們這個舉動也讓我好奇那些文件內容為何。”

不過，指控中國領事館就是“間諜窩”的參議院盧比奧在福克斯新聞的電視采訪中則說，任何一個國家在不得不撤離其駐外使領館時，都會執行類似的機密文件銷毀預案，“比如我們美國的使領館是由駐扎的海軍陸戰隊人員來執行銷毀程序，比如粉碎紙張、燒毀文件、破壞電腦。前些年俄羅斯駐舊金山領事館被關閉時我們也看到過類似的情況。”

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