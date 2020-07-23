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華郵：美疑中領館是中國情報樞紐 「搞過頭」被警告關館

世界日報 / 記者羅曉媛張文馨／華盛頓報導
美國突然要求中國關閉駐休士頓總領事館，使美中關係再蒙陰影。 美聯社
美國突然要求中國關閉駐休士頓總領事館，使美中關係再蒙陰影。 美聯社

美國突然要求中國關閉駐休士頓總領事館，使美中關係再蒙陰影；司法部剛在前一天指控兩名中國公民竊取美國新冠研究資料等敏感信息，而此次突然下令關閉中國領館，有美國官員指是因懷疑中國政府利用駐休士頓總領館作為肆無忌憚的情報作業的中心，美方認為「做得太過頭」，才以此警告北京

國務院以「從事大量非法間諜及影響作業」(massive illegal spying and influence operations)形容中國的行動，但未提供更多詳細說明；國務院負責東亞於太平洋事務的助理國務卿史達偉(David R. Stilwell)說，中國企圖在美國竊取科學信息的行為，在過去六個月來增加，可能與研發新冠疫苗有關，但他並未提供證據。

史達偉表示，美國近期發現，中國駐休士頓總領館的總領事和其他兩名外交官利用虛假身分信息，護送中國旅客到布希國際機場的包機登機口處，他形容駐休士頓總領館長久以來就參與破壞行為，是中國軍隊在美國竊取科研資料的中心。

「華盛頓郵報」引述不便具名的美方官員報導，美國懷疑中國政府利用駐休士頓總領館從事情報活動，且搞得太過頭，下令關館可解讀為對北京的警告和斥責。

另一美方官員指出，中國人民解放軍把中國學生送到美國的大學，駐休士頓總領館正是方便這些活動的中心。

美國政府表示，已料到外國政府會在境內從事情報活動，但間諜活動通常遵守某些心照不宣的規則；但有現任和前任美方官員稱，中國近年加大駭入電腦或安插非授權人員在美收集情報的力度，還騷擾生活在美國的中國公民。

美方懷疑中國駐休士頓總領館藏匿這些情報人員，也顯示中國在美情報活動已失控。

不過此次關館事件還是引各方擔憂，美中兩邊均有學者表示，這是自兩國1979年建交以來雙邊關係最低谷，中國清華大學研究美國政治和外交的教授楚樹龍稱，川普政府的作法屬於連任戰略的一部分，「照此速度，若川普某天決定惡化雙邊外交關係，我也不會感到意外。」

歐巴馬政府時期的國務院東亞事務助卿羅素(Daniel Russel)說，關閉中國駐休士頓總領館進一步減少兩邊僅剩的外交渠道，將被證明是難以逆轉的一步，「中國方面說這多半是為了總統連任而非智財權考量的指控，你很難辯駁。」

間諜 北京 川普 美中關係

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