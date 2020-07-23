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川普救選情開打美中外交戰 中方若報復恐正中美方下懷

世界日報 / 記者郭崇倫
美國突然要求中國關閉駐休士頓總領事館，是因為懷疑中國政府利用駐休士頓總領館作為肆無忌憚的情報作業中心。圖為民眾前往領館，發現大門緊閉。 美聯社
美國突然要求中國關閉駐休士頓總領事館，是因為懷疑中國政府利用駐休士頓總領館作為肆無忌憚的情報作業中心。圖為民眾前往領館，發現大門緊閉。 美聯社

美國總統大選投票日距今約100天，氣氛十分詭譎，要連任的川普總統，國內政績奇差，處置疫情豪無章法，連帶經濟蕭條，併發種族衝突；川普在上次選舉獲勝的搖擺州，對手拜登目前都大幅領先，連任前景黯淡。

川普想逆轉 製造外部危機

川普現在已亂了陣腳，看來只有靠製造某種外部危機，才有機會逆轉。川普因此鋌而走險，製造「十月驚奇」的可能性大增。

原本對川普「十月驚奇」的幾個猜想，分別是美朝高峰會、伊朗危機以及南海軍事衝突；前兩個過去美國用過，效果有限，但是南海危機直朝中國而來，可以有效的刺激動員美國人民的想像，最被青睞。

國務卿龐培歐7月初的南海聲明，到以兩個航母戰鬥群的優勢軍力在南海活動，雖然或許是要以實力逼迫中共解放軍讓步，以實際行動宣告美國對東南亞諸國的承諾，但是這也讓外界猜測，美國希望南海軍事衝突，造成一場「可操控升級」(controlled escalation)的小衝突，達到最大政治效果。

但升級要控制得住，不會變成大戰，必須有一方軍力遠超過另一方，且大家不願意有衝突，才能在升級之前煞車；南海衝突若造成重大傷亡，讓川普輸掉選戰的可能性仍在。

川操作衝突 美中問題質變

刻意操作美中衝突可以預期，但沒有人想到竟會是以目前的外交戰形式出現。

美國下令中國關閉休士頓總領事館，有一說是因為美國武漢與成都總領館人員與眷屬未經檢驗防疫，中方不准入境，中方堅持防疫事關重大，不容有例外，美方則堅持外交優遇和對等。美方要求關館的說法，則是為了保護美國智慧財產權及私密資訊。

過去這種美中外交摩擦，只要雙方好好談，大致都能找到方法解決。但美中目前的僵持張力前所未見，小問題累積為大問題，大問題變質為根本矛盾。

中國會不會報復？第一時間有許多揣測。有人認為香港國安法實施後，中國為了杜絕境外勢力介入，不如把美國駐香港總領事館關了，也有人放話給外國媒體，說要關閉美國的武漢總領事館。

但中方報復的話，正中美方下懷，趁機把事態升高，對報復來個反報復，正好符合川普選舉的需要；中方自非蠢蛋，也小心不莽撞行事。

中專家提醒 不能隨美起舞

近來中國的美國專家反覆強調，在美國選前三、四個月，要保持定力，不能亂、急不得，尤其不能跟著美國出的招走，不能被他帶節奏，不能隨美起舞。

中國官方似也了解，由外長王毅先表示，「中國從來無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗」，外交部發言人華春瑩7月16日針對「中美的新冷戰正在成型」提問，也重複王毅的話並說，「中國沒想去主動招惹美國」，但「樹欲靜而風不止」。

可以想見此刻中國外交決策圈正在激烈辯論，如對美關閉領事館不反應，輿論會強烈反彈，在疫情、經濟、洪災幾重衝擊下的習近平，最不希望被人看成對外示弱；但如果對美報復，川普正好可藉此打場對中國的聖戰，鼓動美國人民的反中情緒，後續效應也是此刻的中國難以承擔的。

川普 美中關係

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