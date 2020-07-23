川普救選情開打美中外交戰 中方若報復恐正中美方下懷

美國總統大選投票日距今約100天，氣氛十分詭譎，要連任的川普總統，國內政績奇差，處置疫情豪無章法，連帶經濟蕭條，併發種族衝突；川普在上次選舉獲勝的搖擺州，對手拜登目前都大幅領先，連任前景黯淡。

川普想逆轉 製造外部危機

川普現在已亂了陣腳，看來只有靠製造某種外部危機，才有機會逆轉。川普因此鋌而走險，製造「十月驚奇」的可能性大增。

原本對川普「十月驚奇」的幾個猜想，分別是美朝高峰會、伊朗危機以及南海軍事衝突；前兩個過去美國用過，效果有限，但是南海危機直朝中國而來，可以有效的刺激動員美國人民的想像，最被青睞。

國務卿龐培歐7月初的南海聲明，到以兩個航母戰鬥群的優勢軍力在南海活動，雖然或許是要以實力逼迫中共解放軍讓步，以實際行動宣告美國對東南亞諸國的承諾，但是這也讓外界猜測，美國希望南海軍事衝突，造成一場「可操控升級」(controlled escalation)的小衝突，達到最大政治效果。

但升級要控制得住，不會變成大戰，必須有一方軍力遠超過另一方，且大家不願意有衝突，才能在升級之前煞車；南海衝突若造成重大傷亡，讓川普輸掉選戰的可能性仍在。

川操作衝突 美中問題質變

刻意操作美中衝突可以預期，但沒有人想到竟會是以目前的外交戰形式出現。

美國下令中國關閉休士頓總領事館，有一說是因為美國武漢與成都總領館人員與眷屬未經檢驗防疫，中方不准入境，中方堅持防疫事關重大，不容有例外，美方則堅持外交優遇和對等。美方要求關館的說法，則是為了保護美國智慧財產權及私密資訊。

過去這種美中外交摩擦，只要雙方好好談，大致都能找到方法解決。但美中目前的僵持張力前所未見，小問題累積為大問題，大問題變質為根本矛盾。

中國會不會報復？第一時間有許多揣測。有人認為香港國安法實施後，中國為了杜絕境外勢力介入，不如把美國駐香港總領事館關了，也有人放話給外國媒體，說要關閉美國的武漢總領事館。

但中方報復的話，正中美方下懷，趁機把事態升高，對報復來個反報復，正好符合川普選舉的需要；中方自非蠢蛋，也小心不莽撞行事。

中專家提醒 不能隨美起舞

近來中國的美國專家反覆強調，在美國選前三、四個月，要保持定力，不能亂、急不得，尤其不能跟著美國出的招走，不能被他帶節奏，不能隨美起舞。

中國官方似也了解，由外長王毅先表示，「中國從來無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗」，外交部發言人華春瑩7月16日針對「中美的新冷戰正在成型」提問，也重複王毅的話並說，「中國沒想去主動招惹美國」，但「樹欲靜而風不止」。

可以想見此刻中國外交決策圈正在激烈辯論，如對美關閉領事館不反應，輿論會強烈反彈，在疫情、經濟、洪災幾重衝擊下的習近平，最不希望被人看成對外示弱；但如果對美報復，川普正好可藉此打場對中國的聖戰，鼓動美國人民的反中情緒，後續效應也是此刻的中國難以承擔的。