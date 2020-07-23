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休士頓總領館遭關閉 中國留學生氣憤…堅定回國意願

世界日報 / 記者黃伊奕／紐約報導

中國駐休士頓總領事館被勒令關閉的消息爆出後，在紐約華社掀起熱議，此前因美中兩國關係緊張備受影響的中國留學生更是氣憤不已，紛紛表示更加堅定了回國發展的意願。

此前就讀邁阿密大學的中國留學生朱戴安娜(Diana Zhu)，目前正在紐約一家廣告公司實習，她表示22日一早看到有關休士頓中領館被令關閉的消息，感到非常震驚；「最近美中關係緊張的消息不斷，之前禁止上全網課、揚言禁用微信和抖音等，在留學生圈子引起震動，但此次事件將兩國關係推上對立的新高度，跟以往不可相提並論。」

戴安娜說，身邊朋友不斷在討論回國一事，已畢業了的留學生在今年6月之前基本都已回國，或者正在尋找回去的方式，沒有畢業的朋友，也越來越多傾向放棄在美工作或深造的機會。

她說，新冠肺炎在美國爆發後，針對在美華人的仇恨情緒就不斷高漲，「我身邊就有朋友在大街上被罵滾回中國」，不少留學生感到在美不像以往受歡迎，甚至開始擔心自身安全；過去美國針對中國的一系列政策，加上美國此次令人失望的防疫表現，對應中國防疫的成功，都讓中國留學生對美國的失望情緒大增。

兩國政治關係的緊張，加上疫情影響，美中兩國經濟交流活動越來越少，中國留學生原本在美的就業優勢也隨之降低；戴安娜工作的廣告公司，原本不少業務來自不少希望開拓美國市場的中國公司，近期這類公司大大減少；「美中兩國公司業務往來減少，也進一步縮小了中國留學生在美就業機會，因此不少以往希望畢業後在美工作的留學生都改變了主意」。

哥倫比亞大學的中國留學生戴威，讀書期間就從事百老匯秀版權引進工作，此前因疫情被迫叫停，如今美中關係緊張，更加不知今後美中文化交流行業的走向；「中國在國際上政治影響力勢必還會發展，美國也會繼續打壓，兩國緊張關係恐會繼續升級。」

戴威還認為，美中關係緊張不僅讓大批留學生選擇回國發展，也阻礙今後中國學生選擇來美深造，「中國留學生每年對美國帶來的學費收入就高達40億元，在貿易、文化等方面有至關重要的作用，留學生市場縮水實在太可惜。」

留學生 美中關係

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