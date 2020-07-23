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休士頓中領館遭關閉 旅行社急著想取回客人美國護照

世界日報 / 特派員黃惠玲／芝加哥報導

川普政府勒令關閉中國駐休士頓總領事館，美國華人社區一片譁然，芝加哥地區的旅行業者表示，一聽到消息的反應就是，要趕快想辦法取回疫情前送進中國駐芝加哥總領事館的美國護照，駐芝中領館從3月20日配合伊州居家令關閉，所有簽證業務暫停，「直到今天都還未恢復處理」，現在美中關係突然更加緊張，「只希望盡快幫客人取回護照，以防萬一」。

旅行業者表示，中國政府從3月28日起暫時停止外國人持有效簽證到中國，也就是說，儘管美國護照上有十年有效簽證，暫時還是無法入境中國。

此外，因為疫情關係，過去四個月，包括美國在內的外國護照申辦中國簽證業務基本上完全停止，儘管駐芝中領館已經恢復部分作業，但目前仍未開放簽證申請，「除非有緊急狀況，才能申請到館的方式辦理」，旅行業者說，以前平均一個月都有數十件申辦中國簽證的業務量，從3月20日到今天，「這項業務掛零」。

旅行業者說，隨著各地放寬避疫令，領館也恢復部分作業，兩周前曾詢問領館有關疫情前送件的簽證處理，但領館方面的回覆仍是「人力不足」停辦。

業者說，「現在不僅是簽證的問題，縱使有簽證，也很難買到飛中國的機票，加上日前又出爐最新的持有五天內核酸檢測陰性結果才能登機的要求」，各種限制下，美國人要到中國的道路形同封死。

業者表示，兩名疫情前申辦中國簽證的客戶，因臨時需到加拿大，要求取回「卡」在領館的美國護照，領館當時回覆，要拿回護照，需將領件單據送回領館，然後等待領館電話通知時間後才能去取回。

業者說，情況本來就已經有點複雜，一聽到中國駐休士頓總領事館遭下令關閉，「直覺反應就是要趕緊想辦法拿回卡在領館的客戶美國護照」。

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