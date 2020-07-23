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休士頓中領館遭關閉 僑界驚訝 不知情民眾撲空

世界日報 / 記者封昌明／ 休士頓報導

中國駐休士頓總領館突然被美國政府勒令關閉，當地僑界人士22日紛表驚訝；在沒有得到通知的情況下，讓很多到場辦理領務的民眾，在總領館門口議論紛紛，也讓世界日報送報人員撲了個空，根據本報司機拍的視頻顯示，現場雖未見到21日晚的火勢，但仍可看到休士頓市的消防車在現場巡邏，隨時準備進行滅火。

長期關心兩岸政治情勢發展的休士頓社團人士常中政認為，突然關閉中領館是川普總統競選連任策略的一環，因為川普政府對美國新冠疫情處理不力，加上佛洛伊德遭警虐殺的種族衝突案件等因素，已影響到連任前景，因此最近川普一連串禁止中國留學生、抖音等動作，都是同樣的思維方式。

常中政指出，拿休士頓總領館開刀，是比較和緩的動作，總比關了華盛頓的中國駐美大使館要好；他判斷，美中不太可能斷交，目前只是選舉動作，但就怕擦槍走火，因此未來情勢仍待觀察。

休士頓大學政治系教授、專研美中關係、國際及東亞問題的李堅強，22日對美國政府的動作很吃驚，休士頓中領館領區包括美國南部八個州及波多黎各，很多僑民都要到這裡辦理領務，這個動作衝擊了很多要來領館辦事的人，給在美中之間往來的民眾帶來很大不便。

李堅強判斷，這次的關館事件和總統選舉有很大的關係，川普選情告急，內政處理不當，希望藉中國因素轉移民眾注意力，激出以前的基本盤，他為了個人利益而犧牲國家的利益，做法不可取。美中是世界兩大強國，兩國人民往來密切，美國雖然把中國視為戰略對手，但是正常交往還是在做；自美中新冷戰開始，美國人就有著被取代的焦慮感，今天中國和前蘇聯不同，以前可以圍堵蘇聯，但現今若要圍堵中國是不太可能的。

駐休士頓台北經濟文化辦事處前處長陳家彥，目前已飛往新駐地聖露西亞擔任大使，新任處長也未到任，在這個敏感時刻，台北經文處相關人員也三緘其口，僅保持關心的態度，沒有立即回覆記者詢問。

川普 蘇聯

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