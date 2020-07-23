美總統顧問班農揭「4騎士」戰術 2步驟擊垮中國

美國白宮前首席策略長兼美國總統顧問班農日前接受美國福斯新聞網專訪時說，白宮制定了一項要打倒中共的「作戰計畫」，川普政府已組成「戰爭委員會」，由「末日四騎士」出擊，分兩步驟「對抗」並「擊垮」中國。開放南海自由航行、支持印度等都是計畫內容。

班農20日接受福斯新聞網（Fox News）訪問時透露，戰爭委員會的「末日四騎士」（four horsemen of the apocalypse）陣容非常強大，包括了美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）、聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）、國務卿龐培歐（Mike Pompeo）和司法部長巴維理（William Barr）。

班農在訪問中說，白宮制定要使中共解體的綜合「作戰計畫」有兩個步驟，首先是「對抗」（confront），然後是「擊垮」（take down），一步步揭穿中共的「虛張聲勢」。

班農並稱，這四人制定了完整、連貫的作戰計畫，從科技戰、資訊戰、經濟戰等方面對抗中共，包括和美國盟友在南海自由航行、在中印的邊境衝突上支持印度。他並呼籲：「我希望美國財政部長也能加入，財政部也要開始努力，你已經看到了一個連貫的作戰計畫，連貫程度不輸我們對抗侵入美國的中共病毒。」

班農並表示，中共必須公開新型冠狀病毒真相，打開所有病毒實驗室，否則美國就切斷中共的一切，包括切斷中共的美元、制裁中共的銀行、制裁中共最高領導人包括習近平，王岐山。

自貿易戰以來，中美關係近年降至冰點，包括新冠病毒疫情源頭、「港區國安法」等事件，近日「四騎士」先後發表措辭嚴厲的談話批評中共，昨天美國更無預警要求關閉中國駐休士頓大使館，使兩國關係更趨緊張。班農的談話被媒體解讀無疑是為這緊張關係更增添了火藥味。