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中學者、黨媒齊批美「麥卡錫主義還魂」、「一哭二鬧三上吊」

世界日報 / 中國新聞組╱北京23日電

美方要求中國駐休士頓總領事館關閉，兩國外交戰升溫。中國學者紛發表批評，痛斥這是美國極端鷹派的「最後瘋狂」、「麥卡錫主義還魂」；中國鷹派媒體環球時報也刊發社評，稱「為了選舉，華盛頓表演『一哭二鬧三上吊』。」

多維新聞報導，北京大學美國研究中心主任及國際政治經濟研究中心主任王勇認為，美方此舉，從表面看是因為美國要求外交官返回中國，但不想遵守中國的隔離規定，遭到拒絕引發的直接後果。但更深層原因，是美國極端鷹派「最後的瘋狂」。採取一切打壓中國的政策、將遏制中國的態勢固定化，以期達到中美在經濟、人文、科技上的完全脫鉤，甚至斷交，這些都是他們的最終戰略考慮。

王勇說，美方此舉也包含了激怒中國的目的，如果中國採取相應措施反制，那麼中美關係將陷入惡性循環。王勇指出，當前美國總統川普接受了鷹派的極端建議，主要還是為了選舉。

復旦大學教授張家棟在接受中國媒體採訪時表示，國家間因為戰爭，外交衝突等繞過大使館，關閉領事館是一條潛規則。但一般情況下不會給出72小時極短的時間限制，帶有羞辱性質。

中國人民大學教授李慶四分析，美國總統川普民意支持度落後對手白登，所以川普持續拿中國轉移民眾關注焦點。李慶四直指，美國公然違背國際公約，只能說美國已沒理性可言，麥卡錫主義又借屍還魂，在美國抬頭。

環球時報總編輯胡錫進則在微博痛批，「這是一個瘋狂的行動。休士頓總領館是中國在美國開的第一個總領館，美方不僅要求關閉它，而且只給出中方三天的撤離時間，這完全是喪心病狂的表現。看來華盛頓已毫無底線，這屆美國政府真是什麼都能幹得出來。」

環球時報在社評指出，對於傳言美方要求關閉中國駐休士頓總領館，是因為中方不讓美國外交官返回中國，美遂出此報復，「但這完全是假消息，是有人想帶節奏，把美方製造衝突的責任往中方的頭上推。」

社評直斥，「美方的這一行動過於瘋狂」，「大選正在逼瘋華盛頓，讓它做出難以置信的『一哭二鬧三上吊』。」

對於美方提到「知識產權」和「個人隱私」，似暗示中國駐休士頓總領館參與對美的非法情報活動。社評表示，「美國把駐港澳總領館當成了一個對華實施各種攻擊的堡壘已經不是什麼秘密，美國休要賊喊捉賊。」

華盛頓 川普

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