法庭文件披露：被起訴解放女軍醫 躲入中駐舊金山領館

聯邦檢察官遞交的一份法庭文件顯示，一名隱瞞在中國一所軍醫大學真實身分的科研人員，在今年6月20日因簽證欺詐問題接受聯邦調查局面談後，躲入了中國駐舊金山的總領事館。

這份7月20日在加州北區聯邦法庭提交的文件說，這名叫唐娟(Juan Tang，譯音)的科研人員，以J-1訪問學者簽證在戴維斯加大從事研究工作，她在申請簽證時未披露她與中國人民解放軍的關係，但調查發現她為空軍軍醫大學工作，是現役軍人。

法庭文件顯示，聯調局獲得搜查令後，在6月20日搜查她的家，發現她與解放軍有關係的證據。聯調局還在當天對她問話。唐娟在6月26日被控簽證欺詐。

檢察官說，唐娟在被搜查和問話之後的某一天，進入了中國駐舊金山領事館，根據聯調局的評估，她目前仍留在那裡。

這份法庭文件與另一名與中國軍方有聯繫的簽證欺詐案被告宋辰(Chen Song)有關；宋辰在史丹福大學做J-1訪問學者，聯邦檢察官指控她隱瞞了與解放軍空軍總醫院和第四軍醫大學的現有關係。

宋辰上周末被捕；她的律師請求法院批准保釋，檢方在這份提議羈押被告的文件中，提到了解放軍科研人員隱瞞真實身分的其它類似案件，包括唐娟案。

Axios新聞網站7月22日最早注意到了法庭文件中提到的唐娟躲入中國領事館案。

這起案例曝光正值美國關閉中國駐休斯頓領事館之際，關閉領館是美中緊張關係的重大升級。