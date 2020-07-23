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中美關係降級？中媒稱美關總領事館舉動 恐成永久傷害

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合22日電

美國強行要求中國關閉駐休士頓總領事館的史無前例舉動，多數分析及評論均認為，將持久破壞美中41年的外交關係。

南華早報報導，美中1979年建交後，休士頓總領館是中國在美國南部唯一領館，也是其在美建立的第一個總領館，約有60名雇員，對兩國關係而言別具特殊意義；中國在美國設有六組外交使團，除了在華盛頓的大使館，還在洛杉磯、紐約、舊金山、芝加哥設有總領館，以及派駐聯合國的外交代表。

除了中國外交部發言人汪文彬形容，此舉「是美國對華採取的前所未有的升級行動」外，激進的環球時報總編胡錫進也形容「這是絕對的瘋狂」。

中方的報復已可預期，普遍相信中國最有可能是關閉美國駐武漢總領館；自武漢首先發現新冠病毒後，美國總領館人員已經撤離。

美國在中國還有另外四個總領館，分別在廣州，上海，瀋陽和成都，另外在香港也設有總領館，規模也最大。

南華早報引述香港軍事分析員宋忠平看法，美國關閉休士頓總領館的行動，或與美國外交官因中方的旅行限制及檢疫規定，被推遲返回其駐華使領館的爭端有關。

北京一位外交人士指出，美國指事件與中國盜竊知識產權有關，然而如果美國指責總領館侵犯知識產權，甚至成為關閉總領館的依據，將非常不幸也令人難以置信。

北京語言大學美國事務專家黃靖說，自中美關係正常化以來，美國一直堅持以互惠原則在中國建立外交使團，但北京一直拒絕美國在西藏首府拉薩開設總領館；美國國會議員及和政界人士，數十年來一直敦促國務院在拉薩設立總領館，作為滿足中國要求在亞特蘭大和波士頓開設總領館的先決條件。

南京大學的美國專家朱鋒認為，關閉總領館是史無前例的，但兩國之間的聯繫不太可能出現全面崩潰。

中國人民大學國際關係學者時殷弘則說，美國近期對香港、新疆等問題實施制裁行動，現在又關閉總領館，可以想像情況多嚴重，但他相信事情可以在11月或下任美國總統任期開始前得到解決。

北京 香港 武漢

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