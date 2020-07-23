報復華府？傳中國考慮關閉美駐武漢總領事館

中國外交部表示，華府21日閃電要求中方關閉駐休士頓大使館的行徑造成「前所未見的緊張關係」，並表示將採取報復行動；有消息指出，北京正在考慮以關閉美國駐武漢總領事館等行動回應。

中國外交部發言人華春瑩更在推特上表示「受美國政府煽動仇恨和中傷」，中國駐華府大使館收到「炸彈與死亡威脅」。她更表示：「美方應撤回這項錯誤的決策，中國絕對將強烈回應。」

川普總統22日在白宮表示，美國可能再關閉更多的中國使領館；中國知情人士表示，北京目前正考慮下令關閉武漢的美國總領事館；而有專家指出，北京也可能選擇對其他若遭關閉，將危害商業利益的重要美國使館下手，包括香港、上海和廣州等地。

紐約時報報導，亞太助卿史達偉(David Stilwell)表示，中國駐休士頓領事館是解放軍將學生派遣至美國，以取得戰略優勢的「大本營」，「我們採取非常實際的行動，來阻止這樣的行徑。」

副國務卿畢根(Stephen Biegun)則向聯邦參議院外交委員會報告，基於「長期的顧慮」才出此下策；他的顧慮包括竊取機密資料和商業間諜活動。

此外，國務院也認為，美方對中國學生和研究人員更加謹慎，導致美國外交人員，出口商、投資人和媒體皆遭受北京國安單位的不平等待遇。

華府智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)東亞專家波拉克(Jonathan Pollack)表示，自從1979年美中建交以來，從未發生任何「接近」關閉駐休士頓使館規模的外交事件。

波拉克說：「川普政府明顯將這次行動當做競選總統的政治操作；這是政府在美中對抗的一部分。」

對於考慮下令關閉美國駐武漢總領事館的消息，中國外交部尚未有官方回應。先前在新冠肺炎疫情爆發時，國務院就曾撤離武漢總理事館的外交人員和家屬。

而中方也指控美國干擾中國外交官和領事人員，並威嚇中國學生，更以攔截外交信件等方式阻礙外交任務。對此指控，國務院也尚未回應。