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美關閉中駐休士頓總領館 中使館：欲加之罪，何患無辭

世界日報 / 記者羅曉媛／華盛頓報導

美國突然要求中國關閉駐休士頓總領館後，中國駐美大使館22日回應表示，美方突然的單方面限時要求，是對中方發起的政治挑釁，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理，「美方有關指控毫無根據，純屬無稽之談，所用藉口牽強附會，完全不成立，正可謂『欲加之罪，何患無辭』。」

中使館說，中方一貫堅持不干涉別國內政，包括駐休士頓總領館在內的駐美使領館，始終根據「維也納外交關係公約」和「維也納領事關係公約」規定在美履職，致力促進中美兩國的交往合作，增進兩國人民互相了解和友誼。

中批美私拆郵袋 查扣物品

中使館並以「對等」比照兩國對待駐外人員的作法，指中方根據上述兩項公約為美駐中外交機構和人員履職提供便利，但美方去年10月和今年6月兩次對中國駐美外交人員無端設限，多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品；而且因為近期美方肆意污名化和煽動仇視，中國駐美使館已不止一次收到針對中國駐美外交機構和人員安全的威脅。

「單就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠遠多於中方，美方不要搬起石頭砸自己的腳。」中使館表示，美方應立即撤銷有關錯誤決定，否則中方必有正當和必要反應。

領事館主要職責是促進兩國關係和民間往來及相關領事工作，為訪問中國的旅客辦理簽證、為中國公民辦理護照或其他領事服務等；中國駐休士頓總領館負責的轄區包括美國南部八個州及一個美屬地區，目前尚不清楚相關業務之後如何安排、由誰接手。

北京當局籲留美學生小心

就在美國下令中國駐休士頓總領事館關閉後數小時，北京當局22日呼籲在美留學的公民小心，以免遭到無端偵訊和羈押。

中國外交部在社群媒體發表聲明說，近來美國執法部門已對中國留學生加強無端偵訊、騷擾、沒收個人物品及羈押。

中國駐美大使崔天凱21日在描述美中兩國的緊張關係時，坦承兩國「連對話都沒有，這應該是很不正常的情況。」

他在接受官方中央電視台專訪時說，開放所有溝通管道是必須的，「沒有對話，兩國之間怎麼溝通？怎麼去拓展合作？怎麼去管控分歧？你連對話都沒有，這應該是很不正常的情況」。

崔天凱接著說，美方聲稱不應為了對話而對話，要以結果為導向，但中國也希望有好的結果，但不能說僅是實現對方的要求而不管我方，甚至損害到自身利益，這不是平衡的結果；互利才是積極的結果，「你連積極的對話都沒有，積極的結果從哪來？不會從天上掉下來。」

北京 維也納

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