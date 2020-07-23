特朗普威脅再關中領事館 FBI案件添新爭議

(德國之聲中文網) 在周三 (7月22日) 傳出美國下令中國在72小時內關閉休斯敦總領事館後，美國網路媒體Axios同一天報導指出，一份7月20日的法院文件顯示，中國駐舊金山的領事館目前涉嫌窩藏一名被美國聯邦調查局控訴簽證詐欺的中國軍事科學家。

根據7月20日由舊金山地方法院發出的文件顯示，唐娟 (音譯：Tang Juan) 當初是以J-1簽證到美國加州大學戴維斯分校擔任研究員，資料顯示當初她在申請簽證時，她表明自己與中國解放軍無任何關係。

然而，美國聯邦調查局的調查結果發現，唐娟曾替隸屬於中國解放軍的空軍軍醫大學工作。在取得搜索令後，美國聯邦調查局搜索了她的住處，找到直接證據顯示她隸屬於中國解放軍。美國聯邦檢察官6月26日正式以簽證詐欺控訴唐娟。之後，她便躲在中國駐舊金山的領事館。

一名紐約州的職業律師向Axios表示，這起案件中非比尋常的一個點是中國的外交使館選擇協助一名因涉入竊取智慧產權相關案件而被美國聯邦檢察官起訴的被告。其他分析師也認為，在美中緊張關系因關閉休士頓總領事館一事再次升高後，這起案件恐會使雙方關系雪上加霜。

特 朗普：中國其他領事館也有被下令關閉的可能

在美國國務院周三以「保護美國智慧產權與美國人的私人資訊」來解釋為何下令關閉中國駐休斯敦總領事館後，美國總統特朗普在回應相關問題時表示，中國其他駐美外交使館也有被下令關閉的可能。

他說：「我們認為中國駐休斯敦的總領事館有火災，我想他們應該是在焚燒文件或是紙類，而他們這個舉動也讓我好奇那些文件內容為何。」

正在出訪丹麥的美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 也在事件發生後，再次指控中國竊取歐美智慧產權，表示此舉影響全球「數十萬個工作機會」。根據路透社報導，蓬佩奧並未詳談關閉中國領事館一事，但卻提起美國司法部周二起訴兩名中國人的案子，強調該二人被控參與網路間諜行動長達十年，不僅攻擊美國國防承包商丶新冠病毒研究員與全球數以百計的受害者。

蓬佩奧在記者會上表示：「如特朗普總統所說，真的『夠了』，我們不會允許這種事繼續發生。」

美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell) 也向《紐約時報》表示，中國軍方長期透過派遣學生到美國大學，藉由推進其本身的作戰優勢，而中國駐休斯敦的總領事館是這類行動的中樞。

史達偉甚至指出，中國駐休斯敦的總領事與兩名外交官最近在休斯敦機場被逮到有可疑行為。中國駐華府大使館與駐舊金山的領事館都未回覆媒體的詢問。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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