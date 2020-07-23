休士頓總領事館 北京在美首設

美國政府昨天要求大陸在七十二小時內關閉駐休士頓總領事館。大陸在美國共有一個大使館（位於華盛頓）以及五個總領事館，大陸駐休士頓總領事館，是北京在美設立的第一個總領事館。

大陸除了在華盛頓設有駐美大使館，還在美國舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓和芝加哥等五個城市設有總領事館。現任大陸駐休士頓總領事為蔡偉，曾任大陸駐澳洲大使館公使以及大陸外交部北美大洋洲司副司長。

美國在中國大陸也設有一個大使館（位於北京）及五個總領事館，分別位於成都、廣州、上海、瀋陽和武漢。

至於美方關閉大陸駐休士頓總領事館會對中共外交工作造成什麼實際影響？大陸環球網昨引述中國社科院美國問題專家呂祥表示，七十二小時關閉領事館的難度特別大，休士頓是德州最大的城市，也是美國疫情最嚴重州之一；關閉領事館對於當地的華人華僑來說，影響會很大，也會影響中美在這一地區的經貿人員往來等活動。