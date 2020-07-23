聽新聞
test
0:00 / 0:00

休士頓總領事館 北京在美首設

聯合報 / 記者羅印冲／綜合報導
大陸外交部發言人汪文斌廿二日表示，美方突要求中方關閉駐休士頓總領館，蠻橫無理。（美聯社）
大陸外交部發言人汪文斌廿二日表示，美方突要求中方關閉駐休士頓總領館，蠻橫無理。（美聯社）

美國政府昨天要求大陸在七十二小時內關閉駐休士頓總領事館。大陸在美國共有一個大使館（位於華盛頓）以及五個總領事館，大陸駐休士頓總領事館，是北京在美設立的第一個總領事館。

大陸除了在華盛頓設有駐美大使館，還在美國舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓和芝加哥等五個城市設有總領事館。現任大陸駐休士頓總領事為蔡偉，曾任大陸駐澳洲大使館公使以及大陸外交部北美大洋洲司副司長。

美國在中國大陸也設有一個大使館（位於北京）及五個總領事館，分別位於成都、廣州、上海、瀋陽和武漢。

至於美方關閉大陸駐休士頓總領事館會對中共外交工作造成什麼實際影響？大陸環球網昨引述中國社科院美國問題專家呂祥表示，七十二小時關閉領事館的難度特別大，休士頓是德州最大的城市，也是美國疫情最嚴重州之一；關閉領事館對於當地的華人華僑來說，影響會很大，也會影響中美在這一地區的經貿人員往來等活動。

大使館 北京 華盛頓 舊金山 外交部

延伸閱讀

美撤陸駐休士頓領館 美參議員：早該關閉這個間諜中心

報復華府 傳中國擬下令美國駐武漢總領事館關閉

下令中國駐休士頓領館關閉 美國：保護智慧財產

下令關閉陸休士頓領館 美國務院：北京擴大間諜行動

相關新聞

美限72小時關閉 陸駐休士頓總領事館急燒文件

美中對立延燒到外交戰場。美國政府廿一日無預警要求大陸駐休士頓總領事館於七十二小時內撤離，館內人員急忙焚燒銷毀文件。陸方稱...

不只陸總領事館燒文件 俄3年前撤館也冒大量黑煙

美國政府廿一日要求中國大陸在七十二小時內關閉駐休士頓總領事館，休士頓總領事館人員立即忙著燒毀文件，火勢大到附近民眾報警，...

陸遭美制裁高官罕見開口 「在美無資產」

中美對立升溫，日前遭美國以涉及重大人權侵犯而凍結資產的中共新疆黨委書記陳全國，透過新華社回應財產問題，強調自己根本沒有興趣去美國，在美也沒有分毫資產。陳全國是中共中央政治局委員，公開談論財產問題，在中共政壇相當罕見。

休士頓總領事館 北京在美首設

美國政府昨天要求大陸在七十二小時內關閉駐休士頓總領事館。大陸在美國共有一個大使館（位於華盛頓）以及五個總領事館，大陸駐休...

美撤陸駐休士頓領館 美參議員：早該關閉這個間諜中心

美國下令中國大陸駐休士頓總領事館72小時內關閉，共和黨籍美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）22日在推特表示，...

美以間諜罪起訴2名大陸公民 陸外交部：美作賊喊抓賊

美國司法部21日以間諜罪起訴兩名大陸公民，稱二人針對美國防承包商和病毒研究人員進行長達10幾年的網路攻擊和竊密活動，美方...

陸媒民調「哪個美駐華領館最可能被關？」 回答竟一面倒

美國突然要求中共關閉駐休士頓總領館，中共外交部回應，必將作出正當和必要反應，今天下午，大陸環球時報就在推特上發起民意調查...

下令關閉陸休士頓領館 美國務院：北京擴大間諜行動

美國下令中國大陸駐休士頓總領事館關閉，升高美中緊張關係，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示...

陸駐美使館遭炸彈威脅內容曝光 男子電話模仿爆炸聲

據權威人士消息指出，20日（美國東部時間），大陸駐美國大使館簽證處連續接到來自一個未知號碼的騷擾電話，來電人為男性，說英...

胡錫進：中方沒有封鎖美國外交官正常返回中國大陸

針對網上傳言：「因為有大量美國外交官需要回到中國卻因疫情原因遭到中方拒絕，美方因此關閉了中國駐休斯頓總領館」，中共黨媒環...

中國駐美領館被關閉 燒毀什麼文件更受關注

美國政府21日要求中國在72小時內關閉駐休士頓總領事館，讓低潮中的美中關係更加惡化。但休士頓總領事館人員事發後忙著燒毀的...

美陸外交風波 北京考慮關閉美國武漢領事館

路透報導，據一名直接知曉內情的人士透露，中國大陸政府考慮關閉美國在湖北武漢的領事館，作為報復美國下令關閉大陸休士頓總領事...

熱門新聞

美國務院回應關閉陸總領館事件：保護美國智財權

阿拉斯加發生規模7.8強震！深度10公里 發布海嘯警報

波特蘭市區裸女對員警張開雙腿示威 照片網路瘋傳

陸媒民調「哪個美駐華領館最可能被關？」 回答竟一面倒

安倍口罩太難用！旅日台人竟成功換成鑽石：有口罩千萬別扔

中國駐美領館被關閉 燒毀什麼文件更受關注

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。