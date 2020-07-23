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美限72小時關閉 陸駐休士頓總領事館急燒文件

聯合報 / 編譯莊蕙嘉、記者賴錦宏張文馨／綜合報導
美國政府要求大陸駐休士頓總領事館七十二小時內撤離，館內人員焚燒銷毀文件，驚動警消關切。（美聯社）
美國政府要求大陸駐休士頓總領事館七十二小時內撤離，館內人員焚燒銷毀文件，驚動警消關切。（美聯社）

美中對立延燒到外交戰場。美國政府廿一日無預警要求大陸駐休士頓總領事館於七十二小時內撤離，館內人員急忙焚燒銷毀文件。陸方稱美國舉措為「單方面的政治挑釁」，並考慮關閉美國駐武漢領事館作為報復，美中關係雪上加霜。

根據美方的要求，大陸總領事館必須在當地時間廿四日下午四時（台北時間廿五日凌晨五時）前關閉。有目擊者看到領事館人員在院子焚燒文件，附近民眾以為該處失火而報警，驚動警消到場關切，但被中方人員拒門外。

美國政府要求大陸駐休士頓總領事館撤離，圖為總領事館大門口。（美聯社）
美國政府要求大陸駐休士頓總領事館撤離，圖為總領事館大門口。（美聯社）

此事是中方率先宣布。大陸外交部發言人汪文斌廿二日在例行記者會上表示，美方突然要求中方關閉駐休士頓總領事館，是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。中方強烈譴責，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則必將作出正當和必要反應。

美國國務院發言人歐塔加斯廿二日發表聲明指出，關閉中國休士頓總領事館的決定「目的在保護美國智慧財產權及美國私密資訊」。她說，美國不會容忍中方「侵害我方主權，騷擾我國民眾，就像我們不會容忍中國的不公平貿易行為、偷走美國人的工作機會及其他惡劣行徑」。

歐塔加斯還說，根據維也納公約，各國「都有責任不要干預他國內政」。

美國務院一名發言人以背景說明方式回覆記者詢問說，大陸長年對美國官員與人民進行「大規模非法間諜」活動，這些行動規模與範圍在過去幾年明顯增長。

這名發言人也說，美國國務卿龐培歐、聯邦調查局局長雷伊與司法部長巴維理日前都曾表示，中共官員已涉入美國的國內政治，竊取美國智慧財產、脅迫美國企業領袖，並威脅住在中國大陸的華裔美國人家庭。

這起外交衝突反映美中在貿易、疫情、香港和南海的針鋒相對，也與美國司法部廿一日宣布起訴兩名大陸駭客有關，美指控兩人在中方支援下入侵美國等多國電腦，竊取武器設計、藥品資訊、軟體原始碼及其他情報。

率先披露此事的中共黨媒環球時報總編輯胡錫進在微博說，美國政府要求中國七十二小時內關閉總領館，是瘋狂行動。

國務院 司法 美中關係 胡錫進 駭客 龐培歐 疫情 武漢

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