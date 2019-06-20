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學者：國安層級控制網路言論 大砲打小鳥

2019-06-20 00:47聯合報 記者蔡晉宇／台北報導

國家安全維護納入網際空間，學者批評侵害言論自由。圖為刑事局專責偵辦網路不實言論。...
國家安全維護納入網際空間，學者批評侵害言論自由。圖為刑事局專責偵辦網路不實言論。 圖／聯合報系資料照片
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立法院三讀通過國安法，加重涉及共諜的刑責，也宣示國家安全維護納入網際空間。文大廣告系系主任鈕則勳表示，蔡政府藉由修訂國安法打擊網路假新聞是幌子，不惜限制言論自由也要維護政權才是真正目的。曾因國安法被告的新黨發言人王炳忠則說，國安法規定模糊，給了政府過大的行政裁量空間，以維護國安名義來打擊反對言論。

鈕則勳表示，民進黨過去是一個以爭取民主、自由為標榜的政黨，如今卻以國安的層級來控制網路言論，不僅對黨的形象重傷，引發民眾反感，更有侵害言論自由之虞。且拉高到國安層級的做法，宛若大砲打小鳥，並不符合比例原則。

鈕則勳分析，網路也納入國安法範圍，勢必引發寒蟬效應，模糊不清的界定方式更會造成網路上草木皆兵的恐慌。他指出，蔡政府這一系列緊縮言論自由的修法，顯示出對自己執政成績缺乏信心，為了鞏固政權，不惜限制民進黨過去最重視的言論自由。

王炳忠表示，過去要涉及竊取機密等行為才會認定為共諜，定義明確。但此次修法卻用模糊的內文納入網路範圍一併規範，「會不會以後講政府不中聽的話，就是網軍，就適用國安法？」蔡政府根本是一邊喊著轉型正義，卻一邊限制言論自由。

王炳忠批評，民進黨過去主張廢除刑法一○○條時，主要論述之一就是「言論、思想無罪」。如今做法卻是倒行逆施，在網路上限制言論自由，違背過去黨所主張價值的做法，根本與過去國民黨威權時代無異。

對於共諜罪的加重，鈕則勳認為，無疑將挑起兩岸敏感神經，「但這正是蔡英文的選戰主軸。」他表示，蔡英文操作能維護台灣主權的「辣台妹」形象，作為明年大選主軸的脈絡明顯，此次修法造成兩岸更加對立，正好緊扣這項選戰策略。

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