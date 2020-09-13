胡錫進：印軍占到便宜 中取得優勢

中印邊境對峙僵局持續，中共黨報環球時報總編輯胡錫進12日在微博發文，稱印軍沒能占到一分便宜，解放軍取得中印邊境對峙優勢。

觀察者網報導，胡錫進在微博聲稱他知道的中印邊境形勢，「解放軍做到了捍衛國家的每一寸土地，印軍最終沒能占到一分便宜。在多個點位上，解放軍取得了對峙優勢。」

他還稱，「那裡最近兩天逐漸（或許是暫時）趨於平穩，特別是班公湖地區的局勢出現緩和。看來中印防長和外長先後會晤對局勢降溫起到了一定積極作用。」

除此以外，他認為，印軍「盲動」的根本原因是其高層對中印戰略態勢的誤判。「總體上看，中印邊境僵局會持續一段時間。」

另外，鳳凰網報導，對於中印邊境僵局，享受國務院特殊津貼的軍事專家洪慶指出，印度當局錯誤的判斷了形勢，包括對中國的誤判。印方認為中國面對來自美國多方位的挑釁，可以利用中美博弈以及台海、南海的緊張局面，趁機在邊境問題上渾水摸魚。其次是對形勢的誤判。他們認為現在入侵，可以迫使中方在下一步的談判中會做出更大的讓步，從而獲取更多領土利益和地緣優勢等。

他認為，對於印度，應擇機給予戰術層次（旅團以下規模）的有力回擊，「時機可以選擇在美國大選或聖誕節前後，因屆時美國無暇分心，印度也會因大雪封山而不便作亂。」