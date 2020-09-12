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中方釋放5名印度人 邊境局勢只是表面緩和？

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繼中印兩國外長發表聲明，一致同意「快速結束」在邊界地區的對峙之後，中方已經向印方移交了5名此前疑似被擄的印度年輕人。印度軍方周六稱，這5名本月初失蹤的印度人已經得到釋放。圖／德國之聲中文網
繼中印兩國外長發表聲明，一致同意「快速結束」在邊界地區的對峙之後，中方已經向印方移交了5名此前疑似被擄的印度年輕人。印度軍方周六稱，這5名本月初失蹤的印度人已經得到釋放。圖／德國之聲中文網

繼中印兩國外長發表聲明，一致同意「快速結束」在邊界地區的對峙之後，中方已經向印方移交了5名此前疑似被擄的印度年輕人。印度軍方周六稱，這5名本月初失蹤的印度人已經得到釋放。

根據官方媒體《環球時報》援引未具名消息人士報導，這5名印度人是裝扮成獵人的印度情報人員。該報駁斥了此前印方稱這幾人被中國邊防軍「綁架」的說法。

消息人士還指出，印方時常會採取這種方式派人越過邊界，刺探中國情況。遇到這種情況，中國會「堅決扣留他們」。對於上述5人，中方已經進行了「警告、教育」，很快將會釋放。

近幾個月以來，中印邊境地區不斷發生衝突和對峙事件，雙邊關係也陷入緊張。6月，雙方軍人在邊界附近發生了打鬥事件，雖然沒有使用槍械，但是據稱有20名印度士兵死亡，中方人員傷亡情況不詳。

而本周初，在拉達克西部邊境地區出現了自1975年停火協議以來的首次鳴槍。兩國都指控對方先發起挑釁，中國解放軍官媒也罕見地就此事件發布了消息。

在此之前，有報導稱5名來自阿魯納恰爾邦的印度青年在邊境地區失蹤。印度官方稱，中國解放軍已經在中國境內找到了他們。這一消息的發布，與雙方在邊界地區發生鳴槍對峙的時間點形成某種「巧合」。

這是幾十年來首次證實在有爭議的邊境地區發生開槍事件。因為按照慣例，編制簡單的邊境部隊不得使用槍支，以避免衝突升級。

就在兩邊形成劍拔弩張之勢時，中印兩國外長周四在莫斯科舉行了會談。雙方達成了一份聯合聲明，一致同意繼續對話，「快速」結束在邊界地區的緊張對峙。

中國外長王毅和印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在會談中表示，雙方都認為目前的對峙狀態「對任何一方都沒有好處」，因此「雙方軍隊應該繼續對話，快速結束對峙，並且保持適當的距離，緩解緊張氣氛」。

《環球時報》總編胡錫進在微博上發文表示，據他個人了解，中印邊境地區近兩天的局勢趨於平穩，盡管也有可能只是暫時的緩和。「看來中印防長和外長先後會晤對局勢降溫起到了一定的積極作用。」

胡錫進還評述道，解放軍做到了「捍衛國家的每一寸土地」，沒有讓印軍「佔到一分便宜」。同時他也估計，中印邊境的僵局還會持續一段時間。新加坡國立大學南亞研究所的專家約西 （Yogesh Joshi）也認為，在可預見的未來兩國邊境的緊張局勢暫時不會真正緩解。他在接受德國之聲採訪時指出，雙方高層在本周達成的共同聲明，更像是在反映中印分別對對方的期待和要求，而非雙方在如何解決邊境問題上達成的共識。

雨涵/任琛（路透社、美聯社等）

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