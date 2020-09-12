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中印外長剛達撤軍5共識 印媒：中未撤兵 近距離對峙

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電
開往邊境的印度軍車。 歐新社
開往邊境的印度軍車。 歐新社

中、印外長10日剛在莫斯科達成雙方軍隊在中印邊境「盡快脫離接觸」共識，但據印媒報導，解放軍持續在班公湖聚集部隊，部隊兵力不減反增，甚至意圖搶奪戰略高地；報導並稱印度也做了相應部署，雙方軍隊仍在現場武裝對峙，且距離不到500公尺，局勢依然緊張。

中印邊境地區自今年6月在加勒萬河谷發生流血事件後衝突不斷，日前更發生解放軍指控印軍45年來首次「鳴槍威脅」事件。就在中印戰爭一觸即發之際，中國外交部長王毅與印度外交部長蘇傑生10日宣布雙方達成盡快結束對峙等五點共識，從緊張到和解的速度之快被BBC形容為「令人意外」，也跌破許多專家和媒體的眼鏡。

據新華社報導，王毅和蘇傑生達成的五點共識為：一、不讓兩國分歧上升為爭端；二、繼續對話，盡快脫離接觸，保持必要距離，緩和現地事態；三、維護邊境地區的和平與安寧，避免採取任何可能使事態升級的行動；四、繼續通過中印邊界問題特別代表會晤機制保持溝通；五、加快完成新的建立互信措施。

五點共識看來中印已達成和平協議，但中央社引述印度快報報導稱，印度軍方消息人士指出，即使印中達成共識，但解放軍從未撤離班公湖第4指山脊，8日在山脊上游仍聚集約2000名士兵，且過去48個小時解放軍在第4指的人數明顯增加，並試圖進一步向第4指以西移動。

印度部隊認為，中國部隊此舉是意圖奪取印度部隊8月29、30日在班公湖南岸到熱欽山隘和熱藏隘口一帶所取得的戰略主導地位。解放軍從5月起一直在第4指山脊線上駐紮，並進入第8指以西8公里處，該處是印度認定的實際控制線。

這名人士並說，印度部隊也採取了相應的部署，向班公湖北岸第3指山脊部署幾乎相同數量的士兵。一名印度政府消息人士並透露，雙方部隊距離不到500公尺，且兩邊的部隊都有武裝，局勢仍然緊張。

中央社報導，據了解，中印雙方近期內將再度召開指揮官會議。

不過有專家認為，在中印對邊境實控線的認知無法達成共識前，五點共識恐只是「紙上談兵」。

中國外長王毅（右）與印度外長蘇傑生10日在莫斯科舉行會談，雙方就邊境形勢達成五點共識。 新華社
中國外長王毅（右）與印度外長蘇傑生10日在莫斯科舉行會談，雙方就邊境形勢達成五點共識。 新華社

印度 解放軍

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