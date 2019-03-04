中國助拳巴基斯坦 印度軍備吃虧

2019-03-04 13:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 李京倫 ／綜合3日電



印度和巴基斯坦敵對數十年。 路透社 分享 facebook

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度軍力遠勝巴基斯坦，但對付巴國仍然吃力，因為印度總要分兵防備中國，無法全數集中對抗巴國，而且中國出口軍備四成送往巴基斯坦，相較之下，印度軍費多半用在維護老舊設備，在軍事現代化方面吃虧。

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的資料，印度不論在戰機、兵員、軍車和直升機數量上都大勝巴基斯坦，在軍費方面，更以640億美元遠超過巴基斯坦的110億美元。

不過，數大不見得是美。根據英國智庫國際戰略研究所的資料，印度總兵力約300萬，巴基斯坦則不到100萬，但印度無法把全部軍力用來對抗西方鄰國巴國，總要分兵防備東北方的中國。

澳洲「格里非斯亞洲研究所」研究員雷頓曾任澳洲空軍軍官，他說：「印度的戰略問題就是兵力分散，一直得把一些兵力部署到東方，嚇阻中國進犯。」1962年，中印爆發邊境戰爭，接下來數年，兩國偶有零星衝突，最近一次是2017年雙方軍隊在洞朗地區對峙。

此外，中國和巴基斯坦在軍事上緊密合作，也足以分散印度的注意力。根據華府智庫布魯金斯研究所去年12月一場研討會的資料，中國是巴基斯坦最大的武器供應國，中國出口的軍備四成銷往巴基斯坦。

相形之下，印度在獲取新科技方面，往往受限於英美等重要供應國的嚴格出口管制。

另外，專家指出，印度軍工業不發達，武器仰賴進口，使印度在軍事現代化方面吃虧。巴國能依照中國設計，自製梟龍戰機（JF-17）。中國媒體報導說，這次印巴克什米爾衝突中，巴國就是以梟龍戰機擊落印度的米格21戰機。不過，也有消息指出，巴國是用美製F-16戰機打下印度戰機。

米格21是蘇聯設計，1960年代就開始服役，至今仍是印度空軍主力，共有200架，不過米格21多次發生意外，被許多印度飛行員稱為「飛行棺材」。

印度軍費雖然龐大，但多半用在維護現有設備跟人事費用。去年印度國會一個委員會發布的軍力調查報告指出：「印度軍費僅14%用於軍隊現代化，顯非適當。」