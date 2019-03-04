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印巴衝突／用F-16擊落印度戰機？美要巴國說清楚

2019-03-04 00:14聯合報 編譯陳韋廷／報導

巴基斯坦F-16機隊照片。 （法新社）
巴基斯坦F-16機隊照片。 （法新社）
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美國駐伊斯蘭馬巴德大使館三日說，外傳巴基斯坦可能使用美國製造的F-16戰機擊落一架印度戰機，美國正就此事「收集資訊」。若此事屬實，巴基斯坦就違反當初跟美國簽署的F-16軍購協議。

路透報導，巴基斯坦表示，巴國並未使用F-16戰機擊落在克什米爾邊境越界的印度戰機。巴國並稱，擊落印度戰機是出於自衛。

美國駐巴國大使館發言人告訴路透說：「我們知道這些報導，正收集更多資訊。我們非常嚴肅看待所有關於濫用國防軍備的指控。」

美國經常在出口軍備時，向最終客戶設下嚴格的使用限制。

戰機F-16印度

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