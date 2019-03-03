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遭逼錄影讚敵國…印度被俘飛官獲釋

2019-03-03 00:52聯合報 編譯張江寧／綜合報導

被俘虜的印度飛行員阿比南丹在鏡頭前相當冷靜。（歐新社）
被俘虜的印度飛行員阿比南丹在鏡頭前相當冷靜。（歐新社）
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被俘的印度空軍聯隊長阿比南丹一日晚間由巴基斯坦移交給印度，阿比南丹的臉上有明顯的黑眼圈，一跨過邊界，馬上就被送入護理站接受健康檢查，並向印度軍方和情報機構匯報。

巴國官方上傳影片到推特，在印度引起軒然大波，巴國隨即把影片下架。在巴國修片修很大的影片裡，阿比南丹盛讚巴國軍方的專業，也批評印度媒體試圖製造恐慌。他說：「巴國軍方人士把我從暴民群裡救了出來。巴國軍方非常專業，讓我印象深刻。」

這影片使得長年醞釀在印巴之間的不滿情緒再次激昂。法新社二日揭露，巴國遲遲不願放人，是因為他們要阿比南丹錄完影片才能走。

印屬克什米爾的前任首長阿布杜拉在推特上表示，這一影片毀了巴國迅速交還飛行員的舉動：「令人遺憾，巴國這次的好形象全被影片給毀了，你們竟然在釋放前強行逼迫他錄製影片，巴國這次的高尚道德表現完全因此功虧一簣。」

印度媒體稱這影片「沒格調」，更說這違反了國際戰俘守則。

媒體「印度今日群組」的首席編輯沙德賽表示：「沒有自由就沒有尊嚴，巴基斯坦忘了違背日內瓦公約的下場是什麼吧。」

巴基斯坦外交部堅稱，阿比南丹受到有尊嚴的對待，而且符合國際法。

印巴之間的克什米爾在二月十四日的自殺炸彈攻擊後零星衝突不斷，廿五日至今已有十二名平民因此喪生。

印度國軍巴基斯坦
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