擊落印度米格21 中國製梟龍戰機巴基斯坦出鋒頭

2019-03-01 16:13 世界日報 中國新聞組／北京1日電



巴基斯坦上月27日在領空內擊落兩架印度軍機，並俘獲一名印軍飛行員，印巴兩國衝突升溫。中國製造的梟龍戰機被確認參與了此次戰鬥。這也是中國國產三代戰機擊落敵方戰機的首個空戰成果，對外證明該型戰機具戰鬥力和競爭力。中國軍工股應聲大漲。

多維新聞報導，從巴基斯坦空軍擅自流出的慶祝影片，以及中國前梟龍項目主管披露的訊息可見，印度米格21戰機確遭梟龍擊落。消息傳回中國後，研發梟龍戰機的成都飛機工業集團有限公司所屬的「成飛集成」股價應聲大漲，直奔漲停。在中國輿論熱炒印巴邊境衝突的情況下，成飛集成昨日開盤再度漲停，股價由26日的16.62元人民幣，漲至28日的20.11元。另外，中國國防軍工板塊開盤漲近2%，長城軍工、天和防務、航新科技等多股封漲停。

雖然巴基斯坦是中國的全天候「準盟友」，但中國似乎也在乎印度的感受。網傳消息指出，成飛集團下令，指因梟龍戰機涉及中印外交敏感事宜，要求所有員工一律不得發聲。

中國軍事觀察家則指出，雖然梟龍參戰獲成果有助中國軍工市場看好，但巴基斯坦作為中國「一帶一路」關鍵點，此時印巴陷入開戰邊緣，勢必會重挫這一大戰略。其次，印巴局勢緊張，亦會衝擊兩國新近加入的以北京為主導的上海合作組織。