陸促和談 不願印巴撕破臉

巴基斯坦空軍的梟龍戰機。 （新華社） 分享 facebook

巴基斯坦廿七日在與印度爆發軍事衝突後，大陸外交部官網廿八日發布新聞稿稱，廿七日深夜，巴基斯坦外長庫雷希緊急致電大陸國務委員兼外交部長王毅，通報巴印局勢最新情況，並希望中國大陸繼續為緩和當前緊張局勢發揮建設性作用。

大陸外交部官網訊息，王毅在與巴基斯坦外長通話時，對巴印緊張局勢升級深表憂慮，並向庫雷希介紹了中方所做的勸和促談工作，重申希望巴印雙方保持克制，切實履行防止事態擴大的承諾。

王毅強調，各國主權和領土完整應切實得到尊重，中方不願看到有違國際關係準則的行為。王毅還稱，作為印巴共同的朋友，中國希望雙方能夠通過對話，查明真相，管控局勢，解決問題，共同維護好地區和平穩定。中方願為此發揮建設性作用。

另外，巴基斯坦據稱是以中共與巴基斯坦合作研發製造的梟龍戰機，擊落印度米格廿一戰機，這也是中共國產三代戰機擊落敵方戰機的首個空戰成果，對外證明該型戰機具戰鬥力和競爭力。

據多維新聞網，從巴基斯坦空軍擅自流出的慶祝影片，以及大陸前梟龍項目主管披露的訊息可見，印度軍機確遭梟龍擊落。

巴基斯坦是中共的全天候「準盟友」，但中共似乎也在乎印度的感受。

網傳消息指出，成飛集團下令，指因梟龍戰機涉及中印外交敏感事宜，要求所有員工一律不得發聲。

大陸軍事觀察家指出，巴基斯坦作為中共「一帶一路」關鍵點，此時印巴陷入開戰邊緣，勢必會重挫這一大陸走出去的戰略。其次，印巴局勢緊張，亦會衝擊兩國新近加入的以北京為主導的上海合作組織。