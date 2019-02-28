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印巴皆稱擊落對方戰機 龐培歐致電雙方籲克制

2019-02-28 16:34世界日報 編譯陳韋廷／綜合27日電

在印屬喀什米爾，士兵檢視墜毀的印度空軍戰機殘骸。 路透社
在印屬喀什米爾，士兵檢視墜毀的印度空軍戰機殘骸。 路透社
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印度巴基斯坦27日均聲稱在喀什米爾(Kashmir)擊落對方戰機，並先後宣布關閉領空，雙方地面部隊也在十多個地點相互開火；兩個擁核國家對彼此領土空襲，是史上首見，美國與中國都出面呼籲雙方克制，以免情勢失控。

巴基斯坦27日表示，在巴屬喀什米爾擊落兩架越界的印度戰機，其中一架墜毀於巴基斯坦境內，兩名飛行員被巴方俘虜；另一架印度戰機墜於喀什米爾；印度官方證實損失一架米格21戰機，一名飛行員失蹤。

不過喀什米爾境內的印度警方表示，兩名印度飛行員和一名平民在印度空軍一架戰機墜落喀什米爾後身亡；印度警方並未證實這架戰機是否被巴國軍隊擊落。

巴基斯坦總理康恩在電視演說中呼籲印度盡快和巴國談判，「歷史告訴我們戰爭都是因為錯估情勢，鑑於我們擁有的武器，我們承受不起錯估情勢。」

印巴近來衝突不斷，起因於本月14日發生在印屬喀什米爾的自殺炸彈攻擊，40名印度軍警喪生，是當地30年來最致命的一起攻擊；以巴基斯坦為根據地的激進組織「穆罕默德軍」聲稱犯案。

這起攻擊發生後，雙方零星衝突漸增，印度26日出動12架幻象2000戰機越界空襲「穆罕默德軍」在巴屬喀什米爾的訓練營，是近50來印度首度出動戰機越界空襲巴國，情勢驟然升高。

巴基斯坦27日證實，巴國戰機也越界空襲印屬喀什米爾六處據點，以報復印度26日的空襲。

巴國軍方發言人賈佛爾說，巴國戰機對空曠處開火，顯示有能力反擊但不願傷人，「我們不想要戰爭」。對於印度聲稱擊落一架巴國戰機，賈佛爾否認。

巴基斯坦27日宣布擊落印度戰機並活捉飛行員後，公布影片；影片中可見飛行員被蒙住雙眼，滿臉鮮血淋淋，並稱自己是空軍中校阿比南丹(Abhinandan)，影片並稱飛行員跳傘著陸後被巴基斯坦平民毆打。

印度官員則指27日有三架巴國戰機闖入印方領空，但遭攔截並強迫折返。

印、巴兩國均聲稱擁有喀什米爾全部主權，但實際上都只控制其中一部分。自1947年脫離英國獨立以來，這兩個擁核國家已發生三場戰爭，其中有兩場就是因為喀什米爾；且這三場戰爭發生在1971年之前，兩國還沒有核武，形勢已大不同。

美國國務卿龐培歐27日分別和印巴外長通話，呼籲雙方自我克制，避免再採取軍事行動。中國、歐盟也呼籲印巴克制。

印度戰機巴基斯坦
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