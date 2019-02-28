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南亞核武大國首見相互空襲 印巴擊落戰機、關閉領空

2019-02-28 00:07聯合報 編譯陳韋廷／報導

巴基斯坦軍人廿七日在巴屬克什米爾看守遭擊落的印度戰機殘骸。 （法新社）
巴基斯坦軍人廿七日在巴屬克什米爾看守遭擊落的印度戰機殘骸。 （法新社）
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印度巴基斯坦廿七日均聲稱在克什米爾擊落對方戰機，並先後宣布關閉領空，雙方地面部隊也在十多個地點相互開火。兩個擁核國家對彼此領土進行空襲，是史上首見，美國與中國大陸都出面呼籲雙方克制，以免情勢失控。

巴基斯坦廿七日表示，在巴屬克什米爾擊落兩架越界的印度戰機，其中一架墜毀於巴基斯坦境內，兩名飛行員被巴方俘虜。印度證實損失一架米格廿一戰機，一名飛行員失蹤。

巴基斯坦總理康恩在電視演說中呼籲印度盡快和巴國談判，「歷史告訴我們戰爭都是因為錯估情勢，鑑於我們擁有的武器，我們承受不起錯估情勢」。

印巴近來衝突不斷，起因於十四日發生在印屬克什米爾的自殺炸彈攻擊，四十名印度軍警喪生，是當地卅年來最致命的一起攻擊。以巴基斯坦為根據地的激進組織「穆罕默德軍」聲稱犯案。

這起攻擊發生後，雙方零星衝突漸增，印度廿六日出動十二架幻象兩千戰機越界空襲「穆罕默德軍」在巴屬克什米爾的訓練營，是近五十年來印度首度出動戰機越界空襲巴國，情勢驟然升高。

巴基斯坦廿七日證實，巴國戰機也越界空襲印屬克什米爾六處據點，以報復印度廿六日的空襲。巴國軍方發言人賈佛爾說，巴國戰機對空曠處開火，顯示有能力反擊但不願傷人，「我們不想要戰爭」。對於印度聲稱擊落一架巴國戰機，賈佛爾否認。巴基斯坦廿七日宣布擊落印度戰機並活捉飛行員後，公布影片。影片中可見飛行員被蒙住雙眼，臉上似乎有血跡，並稱自己是聯隊指揮官阿比南丹。

印巴兩國廿七日相繼宣布關閉領空，許多飛往兩國的航班取消或被迫改道。

印巴兩國均聲稱擁有克什米爾全部主權，但實際上都只控制其中一部分。自一九四七年脫離英國獨立以來，這兩個擁核國家已發生三場戰爭，其中有兩場就是因為克什米爾；且這三場戰爭發生在一九七一年之前，兩國還沒有核武，形勢已大不同。

印度戰機巴基斯坦空襲核武
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