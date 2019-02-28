印巴緊張升高 嚇壞投資人

2019-02-28 02:25 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳韋廷 ／綜合外電



印度與巴基斯坦間的緊張局勢持續升高，陷入1971年戰爭以來最嚴重的軍事衝突。雙方27日均聲稱在克什米爾擊落對方戰機，並先後宣布關閉領空。兩國股、匯市同步下挫，也影響全球金融市場走勢，從亞洲到歐、美的股市等風險資產多半下跌，日圓和黃金等具避險性質的資產則上漲。

巴基斯坦表示，在克什米爾的重大衝突中擊落了兩架印度空軍飛機，印度則證實損失1架米格21型戰機，1名飛行員也在行動中失蹤。

巴基斯坦基準股指在盤中一度大跌3.8%。印度Sensex指數下跌0.2%，稍早時一度上漲1.1%。

歐、美股市盤中也都受拖累而走軟。

巴基斯坦總理康恩在電視演說中表示，鑑於兩國擁有的武器，雙方承受不起錯估情勢，並對緊張進一步升級提出警告。提到巴基斯坦27日跨越實際控制線的空襲時，康恩則稱巴基斯坦不得不對印度26日的空襲做出回應。「我們的行動只是讓他們知道，就像他們侵入我們的領土一樣，我們也有能力進入他們的領土。」

美國國務卿龐培歐27日分別致電兩國外長。他說，「鼓勵印度和巴基斯坦保持克制，不惜一切代價避免局勢升溫」。

BBC說，印巴兩國當前面臨的挑戰是，在事態完全失控前遏制雙方緊張升級。兩個擁核國家對彼此領土進行空襲幾乎是前所未見的。

印巴兩國均聲稱擁有克什米爾全部主權，但實際上只控制其中一部分。自1947年脫離英國獨立以來，這兩個擁核國家已發生三場戰爭，其中有兩場就是因為克什米爾，而此次跨越劃分印巴領土實際控制線的空中攻擊，為1971年印巴第三次戰爭以來首見。

前印度陸軍少校、S. Rajaratnam國際研究學院駐新加坡助理教授穆克吉表示，「眼前的情況前所未有，印度和巴基斯坦自從1971年的戰爭以來從未出現過如此針鋒相對的空襲」，「我們不知道事態會如何發展，但是似乎巴基斯坦已經做出了回應。有人員傷亡，有人被捕。」