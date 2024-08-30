冷眼集／交長大外行 凸顯賴卓用人唯親

近來民進黨政府閣員頻頻出走，接任人選中，最震驚黨內外的，無疑是上任行政院發言人僅一○三天，就轉任交通部長的陳世凱，但交通部既專業又繁雜，讓缺乏交通經歷的新潮流子弟兵接任，不僅凸顯賴卓體制用人唯親，無怪乎黨內各派系驚訝不解，在野質疑聲浪更是一波接一波。

缺乏交通專業卻接任部長，陳世凱不是第一人，早在交通部前部長李孟諺接任時就被質疑，李公職生涯專長在水利，但工程專業和行政院秘書長經歷，勉強能沾上邊，但攤開陳世凱出身東海大學政治系，曾任三屆台中市議員，大選期間曾任賴清德總統的競辦發言人，與交通專業完全沾不上邊。

唯一有關的，是他曾以議員身分對台中交通提出建言，譬如關注台中捷運周邊要設置公共自行車接駁、規畫對應的公車路線。行政院長卓榮泰讚揚陳世凱，但卻只能說出陳有政治、企業管理專長，並了解地方交通。陳世凱則說，未來會尊重專業、快速學習並認真管理業務。

卓榮泰也知道陳世凱不具交通專業，但懂政治藝術，且能貫徹賴清德意志；但這也彰顯賴卓用人圈圈小，導致人才庫不足，在「尊重專業」與「值得信賴」之間，賴政府選擇了後者。

只不過，交通專業含括陸海空，不是只有迎戰預算會期的在野攻勢這麼簡單，賴政府挑的救火兵雖然懂得政治眉角，專業卻在實習階段，民眾關心的高鐵南、東延如何突破、因天災而中斷的花蓮如何改善，桃機三航廈蓋好有何效益，這些連專業交通人都頭痛的議題，陳世凱能否務實解決，外界將睜大眼睛檢視。